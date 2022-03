Amérique Latine : Cuba, le Venezuela et le Nicaragua sentiront l’impact des sanctions contre la Russie

Dans son style traditionnel de maître du monde, le Gouvernement des États-Unis menace les Gouvernements latino-américains qui ne se soumettent pas à ses desseins . Profitant de la situation en Ukraine où les sbires de l’OTAN ont provoqué la Russie dans l’intention de la déstabiliser, l’un des fonctionnaires de Washington s’est payé le luxe d’avertir Cuba, le Venezuela et le Nicaragua que leur attitude digne de condamnation de l’agression yankee-européenne leur coûtera cher.

Une vieille connaissance de l’arrogance yankee , Juan Gonzalez, conseiller spécial de Joe Biden pour l’Amérique latine, a déclaré à ce gusano de l’information qu’est La Voix de l’Amérique que les sanctions appliquées « à l’agresseur de l’Ukraine sont tellement fortes qu’elles auront un impact sur ces gouvernements qui sont liés économiquement à la Russie. Et c’est voulu. C’est-à-dire que le Venezuela va commencer à sentir cette pression, le Nicaragua va commencer à sentir cette pression , et même Cuba. »

« Mais ce que nous voulons, à la fin, ce sont des issues négociées à la crise au Venezuela, la restauration de l’ordre démocratique au Nicaragua et que les Cubains soient ceux qui déterminent leur avenir et ne restent pas sous une dictature comme ils le sont depuis 60 ans, » a dit Gonzalez.

« Si on voit des sanctions contre 13 entités financières parmi les plus importantes de la Russie, cela aura un impact sur tout Gouvernement ou toute entité qui ferait du commerce avec ces institutions. Mais beaucoup de ce blanchiment d’argent et des Gouvernements qui opèrent hors du système financier international sentiront aussi la pression sur la base de ces sanctions. »

Avec cette façon d’agir qui vient de loin, Gonzalez pense que l’Amérique latine continue à être son « arrière en cour » mais il ne se rend pas compte que les trois pays qu’il menace sont des exemples de résistance à son autoritarisme et qu’ils ne céderont pas à l’arrogance de Biden comme ils n’ont pas cédé auparavant aux différents gouvernements étasuniens.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/nuestramerica-los-yanquis-amenazan-cuba-venezuela-y-nicaragua-sentiran-impacto-de-las-sanciones-a-rusia-dice-asesor-de-biden/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/amerique-latine-cuba-le-venezuela-et-le-nicaragua-sentiront-l-impact-des-sanctions-contre-la-russie.html