Amérique Latine : Vox dans la région

Une cinquantaine de manifestants de l’organisation RASH Bogotá et de la coordination antifasciste se sont rassemblés vendredi devant l’hôtel dans lequel se sont réunis les membres de l’extrême droite ibéro-américaine aux cris de « No pasarán » et « Bogotá sera la tombe du fascisme. » Bien que la concentration ait débuté pacifiquement, les manifestants ont lancé des pierres et de la peinture sur l’édifice. Les forces de sécurité avec l’appui de l’escadron mobile anti émeute (ESMAD) ont réprimé la manifestation et arrêté au moins quatre personnes.

Pour Felipe Pineda Ruiz, chercheur et directeur de l’organisation « nous sommes des citoyens », il faut tenir compte du « contexte particulier » dans lequel se déroule ce congrès : « la violence paramilitaire et de la guérilla soutenue par le Gouvernement sur la frontière avec le Venezuela et dans le Pacifique colombien, une zone par laquelle passe 70 % de la drogue que le pays exporte ; et une grève nationale organisée 10 jours avant les élections au Congrès, au cours desquelles certainement il y aura des sabotage de l’État traditionnels pour créer un climat d’angoisse et de peur dont le Gouvernement cherchera à profiter pour vendre le discours anti terroriste. »

Pineda Ruiz a soutenu que si ce discours « se généralise comme c’est arrivé pendant la grève générale de 2020, la droite colombienne discréditée aura la bouffée d’oxygène qui lui manque pour renaître de ses cendres. » Pinzón, par conséquent, pense qu’« en Colombie, la droite radicale d’Uribe est très affaiblie, c’est pourquoi « cet événement peut avoir plus d’effet sur la mobilisation de la gauche qui renforce ses arguments que sur une droite qui a atteint son plafond électoral. »

Autres mouvements de Vox dans la région

Ce n’est pas la première fois que Vox se rapproche de la région. Il l’a fait au Mexique où il a essayé d’enregistrer sa marque à l’institut mexicain de la propriété industrielle pour pouvoir offrir différents services parmi lesquels des conseils dans le domaine de la sécurité nationale.

Des parlementaires de Vox ont été présents à l’investiture du président de l’Équateur, Guillermo Lasso, ils se sont trouvés à Lima avec l’ancienne candidate à la présidence du Pérou, Keiko Fujimori. Ils se sont même rapprochés de l’ancienne présidente de fait de la Bolivie, Jeanine Añez, qu’ Abascal a proposée comme candidate au prix Sakharov du parlement européen.

« Le forum de Madrid s’est déroulé dans un cadre de victoire des partis et des mouvements progressistes ininterrompue entre 2020 et 2022, » a déclaré Pineda Ruiz , considérant l’inquiétude des secteurs conservateurs face à une éventuelle arrivée au pouvoir de Lula au Brésil et de Pétro en Colombie. Le directeur de « Nous Sommes des Citoyens » pense que l’objectif principal de Vox est « de chevaucher sur le déclin des droites sur le continent et d’assumer leur direction.

« Vox représente le fer de lance du néofascisme international, » ont expliqué à EFE des représentants des organisateurs de la protestation qui ont insisté sur le fait que « la Colombie a la possibilité de changer de direction et d’avoir un nouveau projet politique. »

En plus, ils ont ajouté : « Nous ne sommes pas d’accord sur le fait que la police protège le fascisme international » alors qu’ils ont refusé toute relation avec des personnalités politiques colombiennes après que, depuis le forum de Madrid, on ait accusé le pré-candidat de gauche à la présidence Gustavo Petro, favori des sondages, d’être derrière l’organisation des manifestations.

« Comme dans la Madrid anti franquiste, nous disons, maintenant « Bogotá sera la tombe du fascisme. »

Le forum de Madrid se définit comme « une alliance internationale dans laquelle sont réunies toutes les personnes qui, indépendamment de leurs idéologies, partagent la défense de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit. »

C’est pourquoi il a l’objectif de « créer une conscience sur l’avancée de l’extrême gauche et de son système de gouvernement raté et de contrer les stratégies du forum de Sao Paulo et du groupe de Puébla. »

L’événement est organisé par la fondation Disenso dont le président et le secrétaire général de Vox, Santiago Abascal. Parmi ceux qui ont dû passer un mauvais moment se trouvait le député européen d’extrême-droite Hermann Tertsch.

