Argentine : Une visite très fructueuse en Chine

Beijing, 6 février (RHC) La Chine et l'Argentine ont signé un mémorandum d'accord sur l'Initiative la Ceinture et la Route, selon un communiqué conjoint publié dimanche à l'issue d'une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue argentin Alberto Fernandez.

A l'invitation de la Chine, M. Fernandez a effectué une visite en Chine, au cours de laquelle il a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Beijing vendredi soir.

Le mémorandum d'accord sur la promotion conjointe de la construction de la Ceinture économique de la Route de la soie et de la Route maritime de la soie du XXIe siècle entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République argentine a été signé alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques cette année.

Les deux parties ont défini un cadre pour un développement durable et une coopération économique inclusive, afin de favoriser davantage les actions et les projets visant à approfondir, innover et diversifier leurs relations économiques et à renforcer la connectivité régionale.

Elles ont également étudié la coopération commerciale bilatérale et sont convenues de continuer à développer le commerce, à renforcer le soutien financier au règlement des exportations de la Chine vers l'Argentine et à encourager activement la diversification commerciale, selon le communiqué.

La Chine et l'Argentine ont réaffirmé leur engagement à accélérer l'achèvement des négociations sur les accords d'inspection et de quarantaine existants et à convoquer des réunions techniques pour atteindre cet objectif.

Elles ont souligné l'importance du renforcement des consultations institutionnelles pour promouvoir des opportunités commerciales qui profitent aux deux pays, indique le document, ajoutant que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les deux parties utiliseraient des consultations vidéo si nécessaire pour obtenir des résultats, afin de faciliter un commerce sans entrave.

Sur la base de leurs intérêts respectifs et de leurs législations nationales, les deux parties sont convenues de faire progresser activement les investissements bilatéraux, d'élargir la complémentarité économique et de rechercher de nouvelles opportunités économiques. Le communiqué explique aussi que la Chine et l'Argentine sont convenues de stimuler le développement durable vert, ainsi que l'investissement et la coopération dans l'économie numérique.

Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction concernant le cinquième Dialogue stratégique sur la coopération et la coordination économiques entre la Chine et l'Argentine, qui s'est tenu récemment, toujours selon le texte.

La réunion a défini le cadre des grands projets d'investissement dans la construction d'infrastructures en Argentine, abordé la possibilité d'élargir la participation localisée aux projets d'investissement dans les infrastructures et identifié les domaines majeurs de la coopération en matière d'investissement pour développer les exportations de l'Argentine, la durabilité du développement extérieur, la croissance de la productivité et la création d'emplois, d'après le communiqué.

Source Sputnik

