Bolivie : Jeanine Áñez pourrait s’enfuir et trouver refuge dans une ambassade

Le président de l’Assemblée Permanente des Droits de l’Homme de Bolivie (APDHB), Edgar Salazar, a révélé qu’il existe un plan pour faire s’enfuir Jeanine Áñez en la faisant sortir de prison pour l’hospitaliser et qu’elle trouve ensuite refuge dans une ambassade étrangère.

« Un plan de fuite serait en marche, nous avons appris qu’on serait en train d’organiser le départ de madame Áñez pour un hôpital pour la faire entrer dans une ambassade et, comme c’est arrivé dans le passé avec d’autres politiciens qui avaient des comptes à rendre à la justice du pays, et ont fui le pays, » a-t-il indiqué à radio Patria Nueva.

« On cherche à travailler dans le même sens, on parle d’offres de grosses ommes d’argent aux policiers et évidemment, cette situation doit nous alerter, » a-t-il ajouté.

Cette stratégie comprend le fait de faire passer Áñez pour une victime et de rendre invisibles les victimes ds son régime et elle est mise en œuvre par des acteurs politiques, des institutions et des médias.

D’autre part, lors de l’audience dans l’affaire « coup d’État I, » l’ancien ministre de Jeanine Áñez, Álvaro Coímbra, a révélé qu’il avait demandé plusieurs fois au Ministère Public d’entendre et de prendre la déclaration à ce sujet de l’actuel gouverneur de Santa Cruz, Luis Femando Camacho. Et il a critiqué le fait qu’alors que lui-même et d’autres anciennes autorités ont été emprisonnés en mars 2021, le gouverneur n’a jamais comparu devant la justice pour les événements de 2019.

« J’ai demandé dans plus d’un mémoire, monsieur le juge, qu’on prenne la déclaration de monsieur Luis Fernando Camacho (…) Madame Lidia Patty a déposé sa plainte en novembre 2020 et en mars 2021, on nous a arrêtés mais monsieur Camacho, on n epeut pas prendre sa déclaration parce qu’il est gouverneur, parce que Santa Cruz se soulèverait, c’est une affaire politique, » a-t-il déclaré à l’audience.

Le juge Armando Zeballos a décidé lundi de prolonger de 3 mois la détention préventive de Jeanine Añez et de ses anciens ministres Rodrigo Guzmán et Álvaro Coímbra.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

