Bolivie : Le rapporteur de l’ONU demande à la justice de s’occuper des victimes des massacres

Ceux qui cherchaient à montrer Jeanine Añez comme une victime ont pris une douche froide. Le rapporteur de l’ONU, Diego Garcia-Sayan, a non seulement refusé de les rencontrer mais a demandé à la justice de déterminer les responsabilités pénales concernant les 36 morts de l’année 2019. Le fonctionnaire international, deux ans après les massacres, a exigé une justice « rapide et maintenant ! »

Le rapporteur spécial de l’ONU pour l’indépendance des juges et des avocats a regretté que, plus de deux ans après les violences de 2019, c’est-à-dire les massacres de Sacaba, Senkata et d’autres, aucune expertise balistique n’ait été réalisée dans beaucoup de cas.

Il a exhorté le ministère public à renforcer ses investigations pour approfondir son enquête et a déclaré clairement que ce processus est destiné à chercher la justice, pas la vengeance.

Lors de sa première et unique conférence de presse après sa visite dans le pays, Garcia-Sayan a demandé aux médias d’accompagner la recherche de la justice pour les victimes des violences de 2019, dont la plupart appartiennent aux « secteurs les plus pauvres et marginaux de la société bolivienne » qui « ne trouvent pas la justice. »

« Vous pouvez accompagner ces victimes pour qu’elles trouvent la justice et qu’on puisse enquêter à fond sur ces faits, que les expertises balistiques soient faites, dans de nombreux cas elles n’ont même pas encore été faites plus de deux ans après, et qu’on détermine les responsabilités pénales et les réparations à attribuer aux victimes. »

Lundi, le juge Armando Zeballos a décidé de prolonger de trois mois la détention préventive de Jeanine Añez et de ses anciens ministres Rodrigo Guzman et Alvaro Coimbra dans l’affaire « coup d’Etat I» concernant les violences survenues sous le régime de fait de 2019 à 2020.

Coimbra a demandé au ministère public de prendre le témoignage de l’actuel gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, concernant ses responsabilités dans ces faits.

L’ancienne députée Lydia Patty a porté plainte dans l’affaire coup d’état I pour laquelle a été arrêté Añez, accusée des délits de conspiration, sédition et terrorisme.

Patty et ses avocats ont demandé d’inclure dans le procès Camacho, Carlos Mesa et d’autres pour avoir organisé le coup d’Etat de 2019 mais le Ministère Public n’a pas donné suite.

« Je le ressens comme une situation d’abandon (des victimes de 2019) et des besoins que ces problèmes ont généré en dommages physiques, en dommages sur la santé et dans la perte de 35 vies. C’est un problème qui doit être résolu rapidement et maintenant ! »

« Je pense que les réponses qui devraient venir du Ministère Public devraient être renforcées préalablement. Il ne s’agit pas, et dans les autres affaires non plus, de vengeance mais de justice, » a-t-il souligné.

Selon le groupe interdisciplinaire d’experts indépendants (GIEI-Bolivia), sous le régime d’Áñez se sont produits des massacres et des exécutions sommaires de manifestants, tous indigènes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/bolivia-relator-de-la-onu-pide-a-la-justicia-ocuparse-de-las-responsabilidades-penales-sobre-los-36-muertos-en-2019/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/bolivie-le-rapporteur-de-l-onu-demande-a-la-justice-de-s-occuper-des-victimes-des-massacres.html