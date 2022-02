Chili: Plus de la moitié des initiatives présentées par le Parti républicain et l'UDI cherchent à maintenir l'héritage de la dictature

54 % des initiatives de règles constitutionnelles présentées par le Parti républicain et l'UDI s’inspirent de la Constitution de 1980, générant des modifications mineures et même faisant entrer des propositions répétitives sur des éléments tels que les symboles patriotiques, l'environnement, le rôle des forces armées et la qualification de « terrorisme ».

Diverses initiatives ont été introduites dans la Convention par des conglomérats politiques, des hommes d'affaires et des mouvements sociaux ; ces deux derniers par le biais d'Initiatives Populaires de Règles.

Processus vital pour l'élaboration de la nouvelle Constitution et maintien de la discussion politique ouverte au sein de l'organe chargé de l'élaborer dans les commissions respectives où elles seraient discutées. Cependant, malgré les demandes soulevées depuis des années, les conglomérats politiques ont l'intention de maintenir et de consolider l'héritage de la dictature civique et militaire dans la nouvelle Constitution, réaffirmant les liens qu'elle traînait depuis plus de trente ans.

Un rapport rend compte de cette situation sur la base de l'analyse des initiatives présentées par des militants de l'Union démocratique indépendante et du Parti républicain, deux bastions du pinochetisme pendant l’après-dictature et qui ont présenté un total de 119 initiatives, ce qui représente près d'un quart du total.

Selon ce média, plus de la moitié des initiatives présentées par les deux parties "sur divers sujets sont pratiquement les mêmes ou présentent certaines variations sur les articles de la Constitution actuelle. Il y a aussi des propositions qui traitent des mêmes points et/ou qui sont répétées."

Des cas tels que le droit de vivre dans un environnement exempt de pollution, le droit à la liberté de choix, aux libertés personnelles, à la liberté de conscience, au rassemblement et à l'exercice d'activités économiques ou le droit à la liberté d'expression font partie de l'éventail des propositions qui, loin de modifier la structure de la Constitution actuelle, l'affirment.

Dans le même ordre d'idées, El Desconcierto a identifié au moins quatre groupes d'initiatives qui ont répété les propositions de manière identique : les symboles patriotiques, le rôle des forces armées, l'environnement et la qualification du terrorisme.

En ce qui concerne la situation de ces derniers, les médias ont indiqué que "la plupart de ces règles ont été soumises à une discussion générale au sein de leurs commissions respectives et toutes ont été rejetées, certaines d'entre elles n'avaient même pas le soutien des conventionnels qui les ont présentées".

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/chile-pinochetismo-en-la-convencion-mas-de-la-mitad-de-las-iniciativas-de-norma-presentadas-por-el-partido-republicano-y-la-udi-buscan-mantener-legado-de-la-dictadura/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/chili-plus-de-la-moitie-des-initiatives-presentees-par-le-parti-republicain-et-l-udi-cherchent-a-maintenir-l-heritage-de-la-dictatur