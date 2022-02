Colombie : Protestations de députés et moqueries contre Duque

Par Eliécer Jiménez Julio

Le président colombien Iván Duque, dans ce qui pourrait être sa dernière tournée présidentielle des institutions européennes, était comme les "chiens à la messe", car avec un discours mensonger et quémandeur de nature économique au Parlement européen avec le sophisme de la protection de l'environnement et des migrations en Colombie, tout en laissant libre cours à la déforestation et à l'extractivisme de toutes sortes, dans les aires et les zones protégées du pays sud-américain En outre, il a occulté la crise humanitaire provoquée par des centaines de massacres, les milliers d’assassinats de dirigeants sociaux, de protecteurs de l’environnement, de dirigeants ethniques et de membres des anciennes FARC démobilisés. En outre, il a minimisé les scandales quotidiens de corruption de son gouvernement, l'exportation croissante de drogues illicites ainsi que le renforcement de ses cartels, même avec la participation de membres de l'armée et de la police, l'augmentation de la faim et de la misère des Colombiens.

L'intervention du président sud-américain a déclenché la colère de dizaines de députés européens qui se réunissaient dans l'hémicycle de cette institution à Strasbourg, en France ; qui, dans un acte de protestation inhabituel contre les hauts dignitaires qui se rendent au parlement européen, et dans un grand geste de dignité et de dénonciation du Gouvernement Duque, mais en solidarité avec les victimes du peuple colombien, portaient des t-shirts portant les noms de dirigeants assassinés, rejetant les massacres, certains ont pris la parole et, avec des paroles fortes et dures et de vives critiques contre le président colombien lui ont reproché la grosse vague de violence, de corruption, de famine et de misère vécue par la majorité des Colombiens, tandis qu'une autre douzaine de députés se sont retirés des locaux qui rassemblent les délégués parlementaires de l'Union européenne.

Mais si à Strasbourg, il a été mal reçu avec une manifestation de Colombiens devant le Parlement européen, déjà la veille, au siège de l'OTAN situé sur le Boulevard Leopoldo III à Bruxelles, en Belgique, une autre manifestation de Colombiens l'attendait également avec des drapeaux et des cris de rejet. De plus, il a été l’objet de fortes critiques et de moqueries dans le monde entier à la fin de son discours "belliqueux" aux côtés du Norvégien Jens Stoltenberg, actuel secrétaire général de l'OTAN qui souriait, heureux de la position de génuflexion, servile et même irresponsable du Gouvernement colombien de vouloir s’attirer les bonnes grâces des membres de l'OTAN, mais surtout du Gouvernement nord-américain en critiquant la Russie et en exigeant que le Gouvernement russe respecte et n'envahisse pas l'Ukraine (sic)

Duque a démontré une fois de plus sa conviction que la diplomatie internationale, c'est comme jouer de la guitare, danser, conduire un 4X4 sur l'île oubliée et presque détruite de Providencia, ou aller faire la fête avec l'accordéon, le whisky et le frichi à La Guajira où des milliers d'enfants sont morts de faim ou jouer au ballon comme un jeune inexpérimenté, bagarreur, charmant et touche-à-tout, il a montré son nez et s’est mêlé d’un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres de la Colombie, non avec un discours de paix et de dialogue mais avec un discours d’alignement et de « léchage de bottes » des Nord-américains. Duque et son Gouvernement, n’ont pas assez à faire avec la situation de violence en Colombien, le deuxième au monde avec le taux le plus élevé de violations des droits de l'homme, avec la sécurité de ses citoyens, la vie et le développement de son peuple et le conflit interne auquel s'ajoutent à nouveau les déplacements et le départ de nombreux dirigeants sociaux et environnementaux vers l’exil politique loin du pays par crainte d’être assassinés en Colombie.

De nombreux médias importants dans le monde et de dirigeants internationaux, plutôt que de critiquer l'intervention "servile et irresponsable" du président en ont fait l’objet de sourires, de plaisanteries et et l’ont ridiculisé avec des messages évoquant la « peur » que pouvaient susciter chez le président Poutine et dans le Gouvernement russe, le discours servile de Duque et ses "menaces".

La diplomatie internationale, en particulier la diplomatie européenne, se frotte les mains chaque fois que la visite de Duque est annoncée, non pas par désir de le saluer, mais parce qu’ils savent déjà, comme nous, les Colombiens vivant à l'étranger, le savons, que cela nous fera passer la honte, provoquera beaucoup de rires et réveillera l'ingéniosité des experts en mèmes du monde entier, y compris la diplomatie mondiale, en plus de nous faire nous rassembler pour le recevoir avec des manifestations et des cris de rejet dans ses promenades diplomatiques habituelles ou à la chancellerie et à la vice-ministre Maruchis.

C’est un moindre mal que Duque et son cirque soient sur le départ et de loin, nous gardons l’espoir que qui que ce soit qui arrive cette année Palais de Nariño à Bogota, il change la situation sociale, politique, économique du pays et de millions de nos compatriotes en bien et qu'à l'étranger, il sache se comporter comme doit le faire un président qui ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des pays que ce soient des voisins ou qu’ils soient à de milliers de kilomètres de Bogotá et qu’il n’attise pas le feu et les actions belliqueuses de l’autre côté du monde et que, s’il évoque des conflits extérieurs, ce soit pour chercher le dialogue et la coexistence pacifique entre les pays etr les peuples et pas pour détruire les processus de paix comme l’a fait Duque dans son propre pays sur ordres de l’innommable.

