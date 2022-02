Colombie : Un instrument de Washington pour l’offensive de l’empire

La ratification de l’accord entre la Colombie et l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ce 14 février, confirme que le pays est un instrument de l’offensive militaire sous la direction et le commandement des intérêts des États-Unis. Selon le représentant de l’organisation, Jens Stoltenberg, la coopération avec ce pays sud-américain comprend l’entraînement « d’experts colombiens en déminage, » de la formation dans la lutte anti trafic de drogue et anti émeute.

La Colombie, le seul pays de Notre américain à être membre associé de l’OTAN, s’est réunie avec Stoltenberg dans le cadre d’une tournée européenne d’Ivan Duque dans quatre pays. Lors de cette réunion, le président Duque a insisté sur le fait qu’il « soutient fermement l’intégrité territoriale de l’Ukraine. »

Les États-Unis dans les élections colombiennes

Auparavant, les 7 et 8 février, la secrétaire d’État pour les affaires politiques, Victoria Nuland, avait rencontré à Bogotá des fonctionnaires du Gouvernement colombien dans le cadre du dialogue stratégique sur la sécurité de haut niveau entre les États-Unis et la Colombie.

Pendant sa visite, Nuland, qui fait du lobby pour les principales entreprises qui produisent des armes dans son pays, a créé une sorcière médiatique pour provoquer la peur et l’incertitude dans l’opinion : que la Colombie affronte « des menaces d’acteurs étrangers contre ses réseaux publics et privés, » en particulier « dans le contexte des élections qui approchent. » Lors d’une interview accordée à une station de radio, elle a déclaré: « Les Russes sont chaque jour plus actifs sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela. »

La diplomate étasunienne a aussi déclaré sans montrer de preuve que « le Venezuela est en train de mobiliser des troupes sur sa frontière avec la Colombie avec le soutien et l’assistance technique de la Russie et de l’Iran, » un récit coordonné avec les fonctionnaires du Gouvernement colombien et les entreprises de communication hégémoniques du pays.

De là, les plans anti russes que l’OTAN et l’Union Européenne,ont besoin de raviver dans notre Amérique, grâce à Nuland et à des guerres qui continuent à profiter aux fabricants d’armes bloqués dans la Guerre Froide.

Voici les pays de Notre Amérique qui sont sous la menace nord américaine : Cuba grâce a la base militaire de Guantanamo, le Honduras grâce aux cinq bases des États-Unis installées sur son sol. Il y a 8 bases en Colombie qui se consacrent à harceler le Venezuela et une autre au Brésil. De plus la quatrième flotte de la Marine des États-Unis patrouille dans l’hémisphère.

Ce n’est pas un hasard si Duque soutient l’Ukraine depuis la Belgique. Ce président d’extrême droite affirme que s’il se produit « n’importe quelle action contre son intégrité » il se joindra à la « communauté internationale dans toutes les sanctions qui seraient prises.»

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/colombia-duque-se-muestra-como-instrumento-de-washington-para-ofensiva-imperial/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/colombie-un-instrument-de-washington-pour-l-offensive-de-l-empire.html