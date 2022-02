Colombie : Une alliance entre un général et des trafiquants de drogue

Des médias ont diffusé dimanche des enregistrements audio sur lesquels on révèle le fait que le commandant de la sixième division des armées de Colombie, le major général Hernando Herrera Diaz, reconnaît une alliance avec des groupes de trafiquants de drogue locaux.

La revue « changement et informations un » révèle un enregistrement qui serait l’enregistrement d’une réunion entre des commandants de la 29e brigade, en 2019, sur lequel on entend le général Herrera Diaz expliquer que le pacte avec les trafiquants de drogue est destiné à affronter les dissidents des FARC.

Le militaire admet ses liens avec la bande de Los Pocillos qui contrôle un corridor par lequel passent 150 tonnes de cocaïne par an, 15 % de la consommation mondiale, selon le reportage.

« Ces mecs (deux trafiquants de drogue présumés identifiés comme Pocillo et Caliche), quand je …, frère, comprends, ces mecs continuent à gérer le trafic de drogue, il continuent à exécuter des actes de délinquance. Je les ai rencontrés , ils viennent là, ils parlent avec moi, » entent-on le général dire sur l’enregistrement et à un autre endroit, il affirme : « c’est la guerre de merde. »

Dans la rencontre avec ses subalternes, Herrera Diaz a aussi souligné qu’il préfère voir les ennemis morts que capturés : « Vous devez neutraliser cette structure mais neutraliser, c’est les tuer. »

Le général, consulté par le média qui a fait le reportage, a nié avoir des relations avec la bande de Los Pocillos , a dit qu’il avait bien reçu des visites de Caliche et Pocillo mais en tant que signataires de la paix et a affirmé qu’il est partisan de tuer les ennemis mais seulement s’ils sont armés.

Le commandant de l’armée colombienne, le général Eduardo Enrique Zapateiro, pour sa part, a émis un communiqué dans lequel il indique que l’armée « exerce ses capacités dans le cadre des règles établies dans la Constitution Politique, dans les lois et dans les traités internationaux, toujours dans le strict respect des droits de l’homme et de l’application du droit international humanitaire. »

Le média auteur de l’article conclut que les alliances entre les forces publiques et les trafiquants de drogue pour affronter d’autres délinquants « ne sont pas nouvelles en Colombie mais ont toujours été illégales et clandestines (…) C’est aussi vrai et évident qu’impossible à démontrer sur le terrain judiciaire. »

Dans un communiqué émis dimanche soir, l’armée colombienne annonce la destitution du Général Herrera Diaz en tant que commandant de la sixième division et fait savoir qu’elle a demandé au Ministère Public de la Nation d’ouvrir une enquête sur les faits relatés dans le reportage pour déterminer les responsabilités.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

