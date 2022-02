Costa Rica : Elections présidentielles

Plus de 3 500 000 citoyens costariciens sont appelés aux urnes pour des élections présidentielles et législatives, dimanche prochain, 6 février. Selon le Tribunal Suprême des Elections (TSE), tout est prêt pour que les 3 500 000 citoyens puissent voter pour les 25 candidats à la présidence et pour les candidats aux 57 sièges de députés à l’Assemblée Législative.

La présidente du TSE, Eugenia Zamora, a indiqué qu’il n’y a jamais eu autant de candidats à la présidence dans toute l’histoire du pays. 6 847 bureaux de vote ont été ouverts dans tout le pays comprenant 18 000 membres.

Il y aura 65 000 procureurs membres des 38 organisations politiques du pays et 14 000 auxiliaires électoraux en plus des membres du Corps National des Délégués et des Conseillers Electoraux, entre autres.

Les élections se dérouleront avec de strictes mesures de biosécurité à cause de la pandémie.

Les premiers résultats seront donnés à 20h45 sur environ 10 % des bulletins dépouillés.

Si aucun candidat n’obtient au moins 40 % des voix, il y aura un second tour, le dimanche 3 avril entre les 2 candidats les mieux placés.

Qu’il soit élu au premier ou au second tour, le nouveau président prendra ses fonctions le 8 mai pour les 4 prochaines années.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/costa-rica-comicios-presidenciales/

URL de cet article :