Costa Rica : José María Figueres et Rodrigo Cháves s’affronteront au second tour

José María Figueres et l'économiste Rodrigo Chaves s'affronteront au second tour des élections, le 3 avril prochain.

Sur 79,04 % des bulletins dépouillés, l'ancien président et candidat du Parti de libération nationale est en tête avec 27,28 % des voix, et le candidat du groupe politique Progrès social-démocrate, Rodrigo Chaves, obtient 16,66 % des voix, selon les résultats préliminaires de la Cour électorale suprême (TSE).

Aucun des candidats n'ayant obtenu 40 % des voix, Figueres et Chaves s'affronteront le 3 avril au second tour des élections.

En ce qui concerne les résultats des élections présidentielles, le TSE a indiqué dimanche que le dépouillement final commencera le mardi 8 février, afin de fournir une déclaration officielle des résultats dans les prochains jours.

Après avoir appris les premiers résultats, l'ancien président José María Figueres s'est déclaré vainqueur du premier tour et a remercié les Costariciens d'avoir soutenu son projet politique.

De son côté, Rodrigo Chaves a célébré son accession au second tour et a remercié sa famille et ses électeurs d'avoir soutenu un nouveau parti.

"Nous allons à un deuxième tour, oui, le nouveau parti, le plus jeune de cette campagne, mais nous allons laisser derrière nous les incendies, les conflits, les confrontations stériles, et je vous prie de vous concentrer ensemble pour créer un consensus afin de réorienter le cours du pays et de relancer la prospérité", a déclaré Chaves dans un discours.

Le candidat du parti du progrès social-démocrate est devenu la surprise de ces élections, car les sondages ne l'ont pas donné comme l'un des candidats qui pouvaient accéder au second tour.

Le pasteur Fabricio Alvarado pour le parti de la Nouvelle République occupe la troisième place avec 14,97 % des voix, il aspire donc à un retour et n'a d pas reconnu sa défaite.

25 candidats se sont présenté aux élections présidentielles de dimanche et 3 500 000 personnes ont été appelées à voter pour élire le président et les 57 députés qui composent l'Assemblée législative pour la période 2022-2026.

Les élections au Costa Rica ont marqué le début des processus électoraux prévus pour 2022 en Amérique latine, qui comprennent des élections en Colombie et au Brésil.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/costa-rica-elecciones-jose-maria-figueres-y-rodrigo-chaves-pasan-a-segunda-vuelta/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/costa-rica-jose-maria-figueres-et-rodrigo-chaves-s-affronteront-au-second-tour.html