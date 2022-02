Cuba : L’Assemblée Nationale expose le processus législatif cubain aux ambassadeurs de l’Union Européenne 

La Havane, 25 fév. (RHC)- Des élus à l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de Cuba ont exposé aux ambassadeurs de l’Union Européenne accrédités sur l’île, le processus législatif que vit le pays.

Le secrétaire du Parlement, Homero Acosta, a expliqué les éléments liés à la réforme constitutionnelle, avant la proclamation de la nouvelle Constitution le 10 avril 2019.

Les ambassadeurs ont également reçu des détails sur le calendrier législatif, notamment, sur le projet du code des familles, qui fait actuellement l’objet d’une consultation populaire.

«Nous soutenons le développement d’activités de ce type, l’échange systématique sur diverses questions, ainsi que le renforcement des relations interparlementaires, sur la base du respect mutuel et de l’accord de dialogue politique et de coopération entre Cuba et l’Union Européenne » a déclaré Homero Acosta.

Isabel Brilhante, ambassadrice de l’UE à Cuba, a pour sa part exprimé sa gratitude pour cet échange et souligné la volonté de poursuivre le dialogue sur d’autres questions d’intérêt commun.

Actuellement, l’Union Européenne soutient la nation caribéenne dans des projets de coopération visant à contribuer au développement durable du pays, ainsi qu’à explorer des domaines d’action conjointe pour relever des défis mondiaux.

Outre ces programmes, l’Union Européenne offre des opportunités diverses d’échange et de collaboration dans les domaines de l’éducation, la recherche et l’innovation, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, entre autres.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/287455-lassemblee-nationale-expose-le-processus-legislatif-cubain-aux-ambassadeurs-de-lue-en-poste-a-la-havane