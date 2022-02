Cuba : Le blocus empêche les opérations avec les banques étrangères 

La Banque centrale de Cuba (BCC) a souligné jeudi que l'intensification du blocus étasunien contre Cuba a représenté au cours des trois dernières années plus de 850 actions destinées à empêcher les opérations avec des banques étrangères.

Le responsable des relations internationales et du protocole du BCC, Juan Jorge Galego, a déclaré qu'au cours de cette période (2019-2020 et 2021), cette politique hostile a entravé les négociations et les échanges avec les entités émettrices de toutes les régions, ce qui a augmenté les coûts de transaction.

Il a également souligné que de telles mesures étaient appliquées dans un scénario très complexe, caractérisé par l'impact de la pandémie de Covid-19, dans lequel une partie importante de ces actions était associée à l'acquisition de médicaments, de matières premières et d'autres ressources pour le secteur de la santé, ainsi qu'à la nourriture destinée à la population.

Galego a souligné qu'un autre aspect du siège économique contre l'île est la validité des restrictions d'utilisation du dollar étasunien dans les transactions commerciales et financières, et même l'impossibilité pour les citoyens cubains vivant à l'étranger d'ouvrir un compte bancaire dans le pays où ils se trouvent.

De même, Cuba a été contrainte d'interdire temporairement, en juin 2021, les dépôts en espèces de cette monnaie dans ses institutions bancaires et financières en réponse aux obstacles mis par le blocus à son exportation.

Le directeur du BCC a souligné que le système bancaire et financier continue d'être l'une des principales cibles des mesures agressives du Gouvernement des États-Unis destinées à renforcer le blocus, intensifié avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, en particulier les actions visant ce secteur, aujourd'hui en pleine vigueur.

Cependant, il a précisé que sous le gouvernement de Barack Obama, la composante particulière était des amendes importantes appliquées aux banques étrangères pour leurs opérations avec des pays sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), dont Cuba.

Parmi les entreprises condamnées à une amende, il a mentionné le Credit Suisse, la HSBC Bank of England, la ING Bank of the Netherlands, la BNP Paribas française, la Société Générale de Banque et la Commenrzbank AG d'Allemagne, qui ont toutes payé des montants très élevés et ont cessé leurs activités avec l'île.

(Avec des informations de Prensa Latina)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/24/denuncian-que-el-bloqueo-de-estados-unidos-impide-operaciones-de-cuba-con-bancos-extranjeros/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/cuba-le-blocus-empeche-les-operations-avec-les-banques-etrangeres.html