Cuba : Le Président de la Fédération Internationale Des Echecs en visite à Cuba

La Havane, 10 février (RHC) Le président de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), Arkady Dvorkovich, effectue une visite à Cuba dans le but de constater le développement de ce jeu sur l’île.

À la tête de l’organe directeur depuis 2018, le Russe Dvorkovich échangera à La Havane avec des responsables sportifs et parcourra des sites intéressants afin de connaître l’initiation des jeunes enfants à la pratique des échecs et l’enseignement aux personnes du troisième âge.

Selon le site numérique JIT, la plus haute autorité de la Fide est accompagnée par la Lettone et vice-présidente de l’institution, Dana Reizniece-Ozola, et le Moldave Viktor Bologan, directeur exécutif.

La délégation de la FIDE visitera aujourd’hui une Maison des Personnes âgées, la Salle Spécialisée du Centre d’Études d’Échecs (Île), et échangera avec le président de l’Institut Cubain des Sports (INDER), Osvaldo Vento, et le président du Comité Olympique Cubain, Roberto León Richards.

À leur arrivée à l’aéroport international José Marti, les fonctionnaires ont été reçus par la directrice des relations internationales de l’INDER, Gisleidis Sosa, et le président de la Fédération cubaine de la discipline, Carlos Rivero.

Après un séjour de deux jours dans la capitale antillaise, Dvorkovich et d’autres visiteurs de la FIDE se rendront au Mexique pour participer au Championnat ibéro-américain d’échecs, prévu du 12 au 19 de ce mois.

Lors d’une rencontre au salon Adolfo López du Complexe Culturel Los Pinos, Cuba présentera huit joueurs d’échecs menés par le champion national Carlos Daniel Albornoz, deuxième lors de la dernière édition de 2019.

Tiré de Prensa Latina.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/285715-le-president-de-la-fide-en-visite-a-cuba