Cuba : Plus de 60 000 Cubains se sont réinstallés sur l’île au cours des huit dernières années

Depuis que le gouvernement a décidé en 2013 de mettre à jour la politique d’immigration du pays, un total de 60 655 Cubains sont revenus s’installer sur l’île, selon les données de la Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers du ministère de l’Intérieur (Minint) .

Selon le site Cubadebate, le chiffre a été exposé par le colonel Mario Méndez Mayedo, chef de la direction susmentionnée, lors de l’émission télévisée Mesa Redonda dans laquelle ils ont analysé les questions liées aux mises à jour de la politique migratoire cubaine, le flux de migrants, les départs illégaux du pays et l’attention consulaire au stade de la pandémie.

Selon le responsable du MININT, au cours de cette période, 3 498 825 Cubains vivant à l’étranger ont visité le pays et 4 119 personnes ont acquis la nationalité cubaine.

Méndez Mayedo a également abordé le mouvement migratoire des résidents de l’île et a déclaré qu’au cours des huit dernières années, 1 264 257 Cubains ont voyagé à l’extérieur du pays, un chiffre qui n’a pas été plus élevé en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. "Ces personnes voyagent avec des objectifs différents et la plupart d’entre elles reviennent", a-t-il déclaré.

Concernant les départs illégaux, le directeur du Minint a souligné qu’en 2021 il y avait une forte létalité due aux naufrages répétés, avec la présence éventuelle de mineurs.

À cet égard, il n’a pas fourni de données de l’année dernière, mais il a noté que les autorités de l’immigration d’autres pays ont renvoyé à Cuba un total de 1 536 migrants cubains en situation irrégulière en provenance des États-Unis (1 057), des Bahamas (184), du Mexique (291) et Caïman (4 ).

https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-55