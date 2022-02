Cuba : Un usage transparent des fonds de la coopération internationale

Cuba jouit d'une réputation internationale en matière de traçabilité et de bonne utilisation des fonds issus de la coopération internationale, et reconnaît la volonté de nombreux pays de coopérer avec elle.

C’est que qu’a confirmé Magaly Estrada Diaz, directrice générale de la Coopération du ministère du Commerce extérieur et des Investissements étrangers (Mincex), qui a salué la transparence avec laquelle son pays assure la gestion de ces financements.

Selon le site web de la Chambre de commerce de Cuba, plus de 400 projets de coopération internationale sont actuellement enregistrés à Cuba, en provenance de plus d’une trentaine de pays, 54 organisations non gouvernementales et associations de solidarité, et plus de 64 centres de recherche et universités.

L'information a été rendue publique dans le cadre du 1er Atelier de formation pour les entreprises associées, correspondant à l'année 2022, visant à promouvoir la diffusion du Décret-loi 16 et de ses résolutions complémentaires, et à rendre visibles les opportunités offertes par la coopération internationale aux entreprises publiques, privées et coopératives.

La directrice de la Coopération du Mincex a ajouté que la mise à jour des règlements régissant ce mécanisme, qui sont en cours de mise en œuvre, vise à éliminer les obstacles qui entravent encore l'activité, et à réaffirmer la volonté politique de promouvoir la collaboration, conformément à l'Agenda 2030.

Elle a également fait référence au développement d'une plateforme virtuelle par la société Desoft, à travers laquelle il sera possible d'accéder à toutes les informations d'intérêt liées à ce domaine, qui devrait être prête avant la fin de cette année. (Rédaction internationale)

