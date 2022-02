Honduras : Arrestation de Juan Orlando Hernández

Les autorités ont capturé mardi l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui a quitté ce poste à la fin du mois de janvier dernier après huit ans au pouvoir, après que les États-Unis aient demandé son extradition, pour qu’il soit jugé dans ce pays où il est accusé d'avoir des liens avec le trafic de drogue.

Son arrestation a été ordonnée par le juge de la Cour suprême (CSJ), Edwin Francisco Ortez Cruz, qui a été désigné par cette cour comme le "juge naturel" pour traiter l'affaire Hernández.

Quelque 600 hommes des forces de sécurité étaient postés devant son domicile à Tegucigalpa depuis lundi soir, attendant d'entrer dans la maison de l'ancien président pour exécuter le mandat d'arrêt. Hernández est sous garde de l'État et sera transféré dans un hélicoptère pour comparaître devant un juge.

Mardi matin, Hernández a diffusé sur ses réseaux sociaux, un enregistrement audio dans lequel il a déclaré qu'il serait "disposé et prêt à collaborer" et à se présenter "volontairement" aux autorités.

L'ancien président Juan Orlando Hernández, accusé de trafic de substances contrôlées aux Etats-Unis fait face à une demande d'extradition du système judiciaire étasunien.

Le document envoyé par l'ambassade de Washington à Tegucigalpa décrit d'autres crimes tels que : la fabrication et la distribution de produits chimiques contrôlés avec l'intention et la connaissance de leur importation illégale dans le pays du Nord.

De même, le texte accuse l'ancien président fabriquer, de distribuer et de posséder une substance contrôlée à bord d'un aéronef immatriculé aux États-Unis, dans l'intention de la commercialiser et de trois autres chefs d’accusations liés à l'utilisation ou au port d'armes à feu, à l'aide ou à l'incitation à les utiliser.

Jusqu'au 27 janvier, Hernández occupait la plus haute position du pays d'Amérique centrale, bien que les procureurs de New York l'aient impliqué dans des liens avec le trafic de drogue, à commencer par le procès contre son frère, l'ancien député Antonio Hernández, et la condamnation de celui-ci.

Le nom de Juan Orlando a été mentionné plus de 100 fois lors des procès tenus dans le pays du nord et l'une des personnes impliquées, l'ancien maire d'El Paraíso Alexander Ardón, a fait allusion à l'argent reçu par l'ancien président pour financer ses campagnes électorales.

S'adressant à la presse, l'ancien directeur des opérations internationales de la Drug Control Administration (DEA), Mike Vigil, a déclaré que Hernández ferait l'objet d'un procès aux États-Unis à cause la force des preuves contre lui.

