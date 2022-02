Honduras : La Cour suprême nomme un juge pour l'extradition de Juan Orlando Hernández

Les 15 juges de la Cour suprême de justice du Honduras ont nommé mardi l'avocat Edwin Ortez comme autorité chargée du dossier concernant la demande d'extradition aux États-Unis (USA) de l'ancien président Juan Orlando Hernández, accusé de trafic de drogue.

Le porte-parole du Pouvoir Judiciaire, Melvin Duarte, a indiqué que le juge naturel entendra en première instance et qu'une fois la session virtuelle de l'affaire de l'ancien président terminée, il enverra le contexte et la documentation qui ont été soumis par les États-Unis pour commencer l'analyse de la demande.

Duarte a également déclaré que le Secrétariat judiciaire est prêt à recevoir toutes sortes de documents ou de demandes de la défense de l'ancien président, ainsi qu'à coordonner une reddition volontaire, comme Juan Orlando Hernández l'a annoncé mardi matin.

Le porte-parole n'a rien dit au sujet d’une éventuelle arrestation de l'ancien président car un mandat d'arrêt n'a pas été émis.S'il était délivré, ce mandat d’arrêt serait exécuté par le ministère de la Sécurité.

Duarte a fourni les détails sur les accusations portées contre l'ancien président aux États-Unis, qui vont du trafic de drogue au crime organisé.

Le document envoyé par l'ambassade des États-Unis au ministère hondurien des Affaires étrangères souligne, parmi les crimes reprochés à l'ancien dirigeant, un "complot visant à faire le trafic d'une substance contrôlée aux États-Unis de l’étranger, à fabriquer et à distribuer une substance contrôlée dans l'intention et en sachant qu'elle serait importée illégalement dans ce pays, de fabriquer, de distribuer et de posséder pour la distribuer une substance contrôlée à bord d'un avion immatriculé aux États-Unis.

L'ancien président hondurien a été mentionné plus de 100 fois dans différents procès tenus aux États-Unis et son propre frère a été impliqué dans plusieurs affaires de trafic de drogue et finalement condamné à la prison à vie.

La longue note diplomatique adressée à la chancellerie hondurienne précise que "des routes aériennes et maritimes ont été utilisées pour transporter des drogues vers l'ouest du Honduras, vers la frontière avec le Guatemala et enfin vers les États-Unis".

"Au total, depuis environ 2004, le complot a transporté plus de 500 000 kilogrammes de cocaïne à travers le Honduras vers les États-Unis", a souligné l'ambassade des États-Unis, de sorte que le pays a demandé la capture et l'extradition de Hernández.

Traduction Apple corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/honduras-nombramiento-juez-extradicion-expresidente-20220215-0026.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/honduras-la-cour-supreme-nomme-un-juge-pour-l-extradition-de-juan-orlando-hernandez.html