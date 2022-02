Honduras : Manuel Zelaya porte plainte pour le coup d’État 

Le ministre des Affaires étrangères a souligné les efforts du gouvernement Castro pour établir l'État de droit et rétablir la pleine jouissance des droits par les citoyens.

Le ministère hondurien des Affaires étrangères a rapporté mardi que la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) avait accepté la plainte de l'ancien président Manuel Zelaya concernant les événements du coup d'État qui s'est produit en 2009.

Le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina, a souligné qu'"il ne s'agit pas de persécuter les responsables du coup d'État, l'objectif moral est d'arriver à la vérité et de rendre justice".

Enrique Reina a affirmé qu'il n'y aura plus de violations de la Constitution de la République, plus de coups d'État, plus de violations des droits de l'homme, ni de persécution contre le peuple hondurien.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné le travail de l'exécutif dirigé par la présidente Xiomara Castro visant à « rétablir l'État de droit et à garantir la pleine jouissance des droits de l'homme aux citoyens. »

Le haut fonctionnaire a soutenu qu'il y a des rapports et des cas spéciaux dont certains impliquaient la Cour suprême de justice (CJ) et des personnes qui ont été illégalement démises de leurs fonctions pendant le coup d'État.

Reina a également rappelé qu'en 2010, plusieurs responsables du Gouvernement de l'ancien président Zelaya ont intenté une action en justice auprès de la CIDH mais que ces documents n'ont pas été trouvés au ministère des Affaires étrangères. Ils ont donc dû arriver par d'autres communications avec l'ancien président.

De son côté, la ministre des Droits de l'homme, Natalie Roque, a assuré que le ministère créerait les conditions pour la réparation des dommages causés par le coup d'État, ainsi que le retour en toute sécurité des victimes et de leurs familles, qui sont réfugiées dans d'autres pays.

Le 29 juin 2009, le président constitutionnel du Honduras, Manuel Zelaya, a été expulsé de force de sa résidence par un groupe de soldats.

Traduction Françoise Lopez

