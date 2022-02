Honduras : Premiers changements de politique étrangère

Tegucigalpa, 31 janvier (RHC) Le Honduras a renoué des liens diplomatiques avec le Venezuela après trois ans de rupture et a plaidé en faveur d’une plus grande coopération avec le Mexique.

C’est il y a trois ans que le président hondurien de l’époque, Juan Orlando Hernández, a rompu des liens avec le gouvernement de Nicolás Maduro et a remis cette ambassade aux représentants de l’opposant Juan Guaidó. Mais, la nouvelle présidente a fait un virage de 180 degrés en annonçant qu’elle reconnaîtrait l’exécutif que dirige Maduro, comme le représentant légitime du Venezuela.

La décision de la chef d’état a été applaudie par des membres de sa formation politique qui se sont rendus à l’ambassade vénézuélienne à Tegucigalpa pour saluer la reprise des relations diplomatiques entre ses nations.

Lors de son premier jour de travail, elle a également reçu le ministre mexicain des Affaires Étrangères, Marcelo Ebrard. Castro espère voir bientôt le président Andrés Manuel López Obrador et espère que son pays et le Mexique continueront à tisser des liens d’unité et de solidarité.

L’un des thèmes abordés lors de la réunion était la migration vers le nord. Le gouvernement mexicain a annoncé la mise en place d’un programme social, avec un investissement de 630 millions de dollars.

Les deux pays ont en outre convenu d’élaborer une proposition pour les États-Unis avec des initiatives pour freiner l’exode migratoire de l’Amérique centrale vers ce pays, en aidant les personnes dans le besoin et la possibilité de se rendre légalement dans le pays nordique.

Source Prensa latina

