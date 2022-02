Mexique : Le pays doit être traité avec respect

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador , a fait des déclarations jeudi à propos du différend entre le Mexique et l’Espagne et précisé que sa proposition de faire une pause dans les relations n’a rien à voir avec une rupture des relations diplomatiques comme certains l’affirment .

Lors de sa conférence de presse quotidienne au Palais National, le chef de l’État a donné des précisions sur ses déclarations dans la conférence de presse de la veille. Là, il a parlé de prendre ses distances pour un temps entre les deux gouvernements pour remettre en ordre la relation bilatérale et pour que les deux peuples puisse avoir les détails.

Lopez Obrador a dit que récemment, des entreprises espagnoles comme Iberdrola, Repsol et OHL ont abusé du Mexique. Il a ajouté que ces compagnies se sont conduites comme des colons en pays conquis, sans se rendre compte que cette étape était terminée. Il a indiqué que cela ne signifie pas que les relations sont rompues.

À ce sujet, il a déclaré que quand le président d’Iberdrola s’est rendu au Mexique, il n’a pas compris la position exprimée par le Gouvernement mexicain disant que les temps ont changé et au contraire, il a insisté et dit que le pillage était légal et n’a pas accepté le fait que les contrats dont ils ont bénéficié avaient été le fruit d’une période de clientélisme des Gouvernements de Felipe Calderón et d’Enrique Peña Nieto et d’autres Gouvernements qui les avait précédés.

Selon le président, le clientélisme était tel qu’une ministre de l’énergie a été directrice de cette entreprise. Il a ajouté que le président Calderon qui a fait disparaitre la compagnie de Lumière et Force du Centre et jeté à la rue 4000 personnes sans emploi pour favoriser Iberdrola , à la fin de son mandat a été au conseil d’administration de cette entreprise.

Selon Lopez Obrador , ces privilèges ont garanti le monopole de l’entreprise qui a offensé les Mexicains car, en plus du fait que les hauts fonctionnaires travaillaient pour eux, cette sorte de relation a destiné des subventions de plusieurs millions à favoriser ces entreprises au lieu de les destiner à combattre la pauvreté.

« Combien Repsol a-t-il emporté du Mexique sous le gouvernement de Calderon seulement en subventions illégitimes ? Et celles d’OHL qui a été l’entreprise favorite du dernier sexennat, une entreprise espagnole également? » a-t-il demandé.

Le président a affirmé à nouveau que ce qu’il avait affirmé mercredi était basé sur ces données et par conséquent il a demandé une période de pause dans les relations pour le bien des peuples mais pas une rupture.

« On tarde souvent comprendre que les conditions ont changé. Le pillage a duré longtemps, toute la période néolibérale, 36 ans, ils n’arrivent pas à intégrer l’idée que maintenant, c’est différent, alors, il faut le leur faire comprendre. Cela nous arrive fréquemment, nous devons le dire ce n’est plus la période pendant laquelle ils venaient et ne faisaient aucune démarche… ils prenaient les fonctionnaires publics pour des carpettes. Ce n’est plus ainsi, on n’accepte plus la corruption. »

Il a expliqué que ces actions étaient destinées à apaiser les relations car la période du clientélisme est terminée et il faut que les entreprises reconnaissent leur manque de respect et même fassent des excuses, ce qu’elles n’ont pas fait, souligne-t-il.

« Peu importe qu’elle ne le fassent pas, » a-t-il déclaré mais il a ajouté qu’ils iraient vers une nouvelle étape pour que « les 2 peuples sachent quelle a été cette relation, qu’ils ne voient en cela aucune phobie mais la nécessité de nous respecter et c’est la même chose en politique. »

AMLO a souligné » que bien que certains se « déchirent les vêtements, » ils ne se souviennent pas que le président du conseil de Bancomer, la banque espagnole la pljus présente au Mexique, en est venu à intervenir dans les affaires intérieures du pays, s’est opposé à sa candidature à la présidence et l’a traité de « populiste. » Il a souligné que ces entreprises « se croient les maîtres du pays. »

« Et maintenant, elles s’offensent mais il n’y a pas de rupture » et il a réaffirmé qu’ils iraient lentement pour qu’elles comprennent que les temps ont changé et pour qu’elles comprennent leur mécontentement à propos des abus commis contre les Mexicains.

