Nicaragua : Communiqué sur la situation des universités

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°1

Le Conseil national des universités, l'organe directeur de l'enseignement supérieur nicaraguayen, informe le public qu'en raison de la situation des institutions suivantes : Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) et Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), à partir du mercredi 2 février, elle garantira la continuité académique et les responsabilités éducatives en attendant la solution de ce qu'étaient ces institutions d'enseignement supérieur, en conséquence de l'annulation de leurs statuts juridiques respectifs pour non-respect de leurs obligations et transgression continue des normes légales établies.

Les annulations effectuées par l'Assemblée nationale correspondent au processus établi dans la loi N.14 (loi générale sur les entités juridiques sans but lucratif) et la loi N. 606 (loi organique du pouvoir législatif de la République du Nicaragua) ; article 168, numéral 5) et article 171, deuxième paragraphe.

Avec la certitude d'atteindre les objectifs proposés à la satisfaction de la sécurité académique des étudiants de cette communauté universitaire.

Donné ce deuxième jour de février de l'année 2022.

Source :

Ambassade du Nicaragua en France

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/nicaragua-communique-sur-la-situation-des-universites.html