Nicaragua : Il n’y a pas de différent sur les limites avec le Salvador

Communiqué du Gouvernement nicaraguayen :

Le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale porte à la connaissance du peuple du Nicaragua et de la communauté internationale sa position à propos des affirmations de la force navale de la République du Salvador qui réclame la souveraineté sur la zone économique exclusive du Nicaragua.

Comme on vous en a informé précédemment, depuis le 5 février, des bateaux militaires salvadoriens on fait des incursions à moins de 30 miles de distance de nos côtes et restent sur les lieux en réclamant la souveraineté sur ces espaces maritimes sans qu’il n’y ait pour cela aucune base géographique, historique ou juridique.

C’est pourquoi le Nicaragua souhaite souligner qu’il considère qu’il n’a aucun différend sur les limites avec le Salvador car il ne partage aucune frontière sur le Pacifique avec ce pays. Le Nicaragua précise qu’il n’a a des frontières qu’avec la République du Honduras.

Malgré ce qui précède, le Gouvernement du Salvador réalise et continuer à réaliser des activités hostiles dans la zone économique exclusive du Nicaragua et au vu de cette situation, le Gouvernement du Nicaragua rappelle au Gouvernement du Salvador l’obligation de résoudre les controverses internationales par des moyens pacifiques.

De sorte que si le Gouvernement du Salvador considère réellement qu’il existe un différend sur les frontières, nous lui lançon un appel pour qu’il cesse de recourir à la menace ou à l’usage de la force contre l’intégrité territoriale du Nicaragua et qu’il soumette le soi-disant différend à la Cour Internationale de Justice. C’est pourquoi le Nicaragua réaffirme qu’il accepte la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice pour résoudre le différend actuel.

Comme la communauté internationale le sait, le Nicaragua a une longue tradition de résolution des différends par des moyens pacifiques et reste fidèle à son engagement envers la paix.

Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale

République du Nicaragua

Managua, 7 février 2022

