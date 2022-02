Nicaragua : Le Nicaragua n’est une colonie de personne

Managua, 25 février (RHC) Le Gouvernement nicaraguayen a exhorté ce jeudi le ministre espagnol des Affaires Étrangères, José Manuel Albares, à cesser son attitude d’ingérence dans les affaires intérieures de cette nation centraméricaine et lui a rappelé qu’elle n’est pas une colonie de qui que ce soit.

Dans une note, le Ministère des affaires étrangères a qualifié d'"insolents, anachroniques et dépassées" les récentes déclarations d’Albares sur le Nicaragua et lui a dit que ce pays "n’est la colonie de personne. Nous ne sommes pas des sujets de la Couronne espagnole".

Dans le même ordre d’idées, le ministère des Affaires Étrangères a déclaré : "Nous n’acceptons donc aucune ingérence ni de ce pays ni d’aucun autre dans nos affaires intérieures".

Le 23 février dernier, alors qu’il comparaissait devant la presse dans la capitale argentine, Buenos Aires, Albares (secrétaire d’État pour l’Amérique latine et les Caraïbes) a évoqué les relations extérieures de son pays avec le Nicaragua et a indiqué que des faits nouveaux concernant ce pays pourraient se produire dans les prochains jours.

Il a ajouté que "nous ne sommes pas particulièrement convaincus qu’il y aura un changement, mais nous comprenons également que l’effet que nous voulions du retrait de l’ambassadrice aux consultations s’est réalisé".

Face à ces positions, qui s’ajoutent aux manœuvres habituelles de disqualification de Madrid à l’égard de Managua, le ministère nicaraguayen des Affaires Étrangères a recommandé à Albares de "se concentrer sur les questions relevant de sa compétence", car il n’a aucune autorité sur cet État souverain.

La note ajouteque "les complexités de ce monde nous interpellent chacun dans nos temps et espaces propres, et que "aucune ingérence étrangère n’a sa place dans nos terres".

En novembre 2021, lors d’une réunion des ministres de l’Union européenne, Albares a appelé à l’adoption de nouvelles mesures restrictives unilatérales à l’encontre du gouvernement nicaraguayen.

Source Telesur

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287432-le-nicaragua-avertit-le-ministre-espagnol-des-affaires-etrangeres-quil-nest-une-colonie-de-personne

défilent sur l’écran. Dans la salle pleine, se trouvent beaucoup des protagonistes de ce 23 février 2019, quand l’extrême droite du président autoproclamé Juan Guaidó a essayé de faire envahir le pays par ses grands patrons internationaux sous prétexte de laisser « l’aide humanitaire » entrer par la frontière. Le Venezuela 5161 km de frontière aussi bien terrestre que maritime, 2219 km sont partagés avec la Colombie.

Ces attaques, évidemment, ont été aussi préparées à partir d’autres points stratégiques aussi bien par mer que par terre. La Hollande a installé un centre à Curaçao pour cela mais les putschistes n’ont pas pu atterrir. Et, des mois auparavant, un croiseur espagnol en provenance de Curaçao est probablement destiné à faire de l’espionnage, a attaqué un bateau de garde-côtes vénézuelien.

À partir de la frontière avec le Brésil, dans la localité de Santa Elena de Uairen, dans l’état de Bolivar, sont apparus des groupes paramilitaires recrutés parmi la population indigène Pemon. À partir du côté colombien, l’attaque est arrivée par les ponts qui relient la ville de Cucuta avec le Venezuela. Le travail d’Aspurua, qui chaque année s’enrichit de matériels nouveaux, est centré sur le pont Tienditas, pour concevoir la contre-attaque d’un peuple décidé à être libre. En effet, tous les sujets qui font partie de la révolution bolivarienne ont contribué à cette bataille dans une union civile et militaire parfaite

Les vieux qui ramassaient les pierres lancées par les putschistes pour les leur renvoyer montrent l’asymétrie des forces mais aussi la résistance héroïque d’un peuple qui, une fois de plus, vainc un puissant ennemi. D’autre part, comme le montre un rapport journalistique inclus dans le documentaire, il y a eu des retardataires, des salariés des paramilitaires et des visages connus des Garimbas au Venezuela soutenus par les présidents des pays subalternes de Washington en commençant par le colombien Ivan Duque.

Récemment, on a appris que l’armée argentine du président Mauricio Macri qui soutenait le consortium d’envahisseurs avec ses homologues chilien et paraguayen a aussi aidé à préparer cette attaque. Tous réunis dans le infâme groupe de Lima, incités par le secrétaire général de l’ O.E.A, Luis Almagro, et protégés par le commandement sud nord américain à la demande de Trump qui avait mis « toutes les options » sur la table.

Des éléments analysés par le panel invité à commenter le documentaire, coordonné par le ministre de la culture, Ernesto Villegas accompagné du vice ministre Raul Cazal, directeur de la maison d’édition le chien et la grenouille, Villegas a présenté le livre de Christina Bracho intitulé « 23 février : la bataille qui a évité la guerre. » Un livre en direct de cette bataille qui est entré de plain-pied dans le chapitre de la révolution bolivarienne, habituée à se construire et à se reconstruire à partir de la mémoire historique et dans la mémoire de ceux qui s’en sont allés comme le député Dario Vivas, à qui est dédié ce livre.

Dario, qui était resté avec une des pierres ramassées par les manifestants a également été nommé par le parlement Vénézuélien qui a voté une motion bipartite pour rejeter, trois ans après la bataille des ponts , toute tentative d’ingérence et d’agression étrangère. À ce sujet, l’opposition modérée qui participe à la vie politique a exigé avec force que les auteurs de cette tentative d’invasion (Guaidó et ses complices) qui ont volé des milliers de millions de ressources au peuple vénézuélien, soient jugés .

Sur la scène du théâtre, le ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix, Remigio Cebellos, présente le contexte de la bataille des ponts, récapitule la nature, l’intensité et la fréquence des attaques impérialistes (au moins une par an pendant la révolution bolivarienne) et invite à être attentif à ce qui se prépare dans le climat de tensions internationales. « Nous continuons à avancer à la recherche de la paix, de la souveraineté de la liberté des peuples comme l’a dit plusieurs fois le président Nicolas Maduro, » a dit Ceballos.