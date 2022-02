Pérou : Ce que la gauche reproche à Héctor Valer 

Extrait d’une interview de Zaira Arias, une jeune dirigeante du parti Pérou Libre réalisée par la Carlos Aznárez, pour le Resumen Latinoamericano, le 6 février 2022, au moment même où Valer démissionnait.

Zaira Arias, : Ce nouveau cabinet ne représente pas la gauche, il ne représente pas le projet de pays pour lequel Castillo a été élu. C’est un cabinet qui est mort-né et de fait, dans les 2 prochaines semaines, on va discuter au Congrès du vote de confiance et plusieurs députés ont déjà dit qu’ils n’allaient pas l’accorder. Le problème est que dans celui-ci il y a quelqu’un qui s’appelle Héctor Valer, le premier ministre actuel, qui vient du groupe récemment formé par le député Guillermo Bernejo qui se fait appeler « Pérou démocratique. » Valer a une histoire politique assez discutable. Il est passé par au moins 10 partis dans sa vie politique. Il est mal avec tous parce que que ce soient des groupes de droite, de gauche ou du centre, personne ne dit du bien de lui. Au contraire, ils disent que c’est quelqu’un de conflictuel, de violent, de corrompu, de déloyal, un traître. Cela nous fait beaucoup de peine que finalement, dans les négociations pour la formation de ce nouveau cabinet, ce soit l’opportunisme qui ait été à la mode et non un regard sincère, mûr et politique vers l’avenir et vers l’unité programmatique des forces progressistes, des organisations sociales.

En d’autres termes, ce Gouvernement représente une idéologie mi-cuite, on ne sait pas exactement ce que c’est. Mais définitivement, il n’e st ni de gauche ni progressiste.

Il y a quelque chose qui est évident pour nous tous qui, sur le continent, avons fait avancer l’idée que le président soit Pedro Castillo: d’abord, il a fait un pacte qui lui a permis d’arriver au gouvernement , un acte politique et idéologique avec Pérou Libre. Après, il a éjecté ce parti et l’a remplacé par la « gauche caviar » ou par la gauche plus modérée de Verónica Mendoza. Maintenant, il s’éloigne de ce groupe et installe un homme comme Héctor Valer qui, en plus d’être un saltimbanque et un agresseur de femmes, est adhérent à l’Opus Dei.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/peru-la-dirigenta-juvenil-de-peru-libre-zaira-arias-es-terminante-definitivamente-este-gobierno-ya-no-es-ni-de-izquierda-ni-progresista/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/perou-ce-que-la-gauche-reproche-a-hector-valer.html