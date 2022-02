Pérou : Héctor Valer démissionne

Le premier ministre Héctor Valer a annoncé samedi sa démission 4 jours seulement après avoir prêté serment. « Je reconnais ma défaite, » a-t-il déclaré en quittant le siège de la présidence du Conseil des Ministres suite aux attaques permanentes du plus grand groupe de médias du pays à cause de la révélation d’une affaire de violence domestique qui a provoqué le rejet général de sa nomination.

Il a nié les faits et a appelé les secteurs qui soutiennent le président Castillo à rester unis face aux tentatives de la droite de provoquer le chaos politique dans le pays. Selon lui, cette attaque des médias est une nouvelle stratégie de l’opposition pour discréditer l’équipe de ministres du président Pedro Castillo.

Le président Castillo a annoncé vendredi soir son intention de renouveler le cabinet étant donné que le Parlement a refusé de recevoir immédiatement le premier ministre et de se prononcer sur sa question de confiance.

« J’ai pris la décision de recomposer le cabinet ministériel. Ces changements auront comme orientation l’ouverture aux forces politiques, de l’enseignement et professionnelles du pays. Nous devons chercher à servir les Péruviens de la meilleure façon possible. »— Présidence du Perú ���� (@presidenciaperu) 5 février 2022

Héctor Valer a nié le fait que le président Pedro Castillo lui ait proposé un autre ministère étant donné qu’il « faut tendre des ponts pour parvenir à un consensus.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice :

Les articles de Telesur sur la nomination d’Héctor Valer nous semblent un peu étranges. S’il est vrai que cette affaire de violence familiale a joué son rôle dans le rejet du premier ministre, on lui reproche aussi d’être issu de l’extrême-droite et d’avoir eu une carrière politique « sinueuse, » ce qui a provoqué son rejet par un certain nombre de députés de Pérou Libre. Certains qualifiaient même le cabinet nommé par Pedro Castillo de « cabinet de droite ! » Cette affaire va donc au-delà de ce que dit cet article.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/renuncia-primer-ministro-peruano--20220205-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/perou-hector-valer-demissionne.html