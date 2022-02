Pérou : Le nouveau cabinet ministériel prête serment

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a fait prêter serment aux membres du nouveau cabinet ministériel, dirigé par le juriste Aníbal Torres, lors d'une cérémonie qui s'est tenue mardi soir au Palais du gouvernement.

Il s'agit du quatrième cabinet ministériel en un peu plus de six mois de gouvernement de Castillo, qui a dénoncé lundi les tentatives de coup d'État contre son Gouvernement par les secteurs politiques et les médias hégémoniques grâce à des campagnes de discrédit.

Castillo a nommé à la tête du Conseil des ministres l'avocat Aníbal Torres, qui a été ministre de la Justice et des Droits de l'homme.

Torres remplace le député Héctor Valer, qui a démissionné samedi dernier, quatre jours seulement après son entrée en fonction, après que des plaintes pour violence familiale à son encontre aient été connus.

En plus de Torres, le cabinet est composé : du ministre des Affaires étrangères, César Landa ; de la Défense, José Luis Gavidia ; de l'Économie, Óscar Graham ; de l'Intérieur, Alfonso Chávarry ; de la Justice, Ángel Yldefonso Narro, et de l'Éducation, Rosendo Serna.

Au ministère de la Santé se trouvent Hernán Yuri Condori Machado ; au Développement et à l’irrigation agraires, Óscar Zea ; au Travail, Betssy Chávez ; à la Production, Jorge Luis Prado Palomino ; au Commerce extérieur et au tourisme, Roberto Sánchez ; à l’Énergie et aux Mines, Carlos Palacios Pérez, et aux Transports et aux communications, Juan Francisco Silva Villegas.

Au ministère du Logement, de la Construction et de l'Assainissement se trouve Geiner Alvarado López ; au ministère de la Femme et des Populations vulnérables, Diana Miloslavich Tupac ; à l'Environnement, Modesto Montoya ; à la Culture, Alejandro Salas, et au Développement et à Inclusion sociale, Dina Boluarte.

Le président péruvien, lors d'un événement tenu quelques heures auparavant et faisant allusion aux tentatives de coup d'État, a affirmé que "lorsqu'il y a des élections, les minorités doivent comprendre que ce sont les majorités qui gagnent" et gouverner.

Castillo a également souligné sa décision de rester à la tête du gouvernement jusqu'à la fin de son mandat pour lequel il a été élu, en 2026.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

