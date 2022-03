Pérou : Le ministère public pourrait faire partie d’un complot contre Pedro Castillo

La Havane, 27 février, (RHC)- Le président du Pérou, Pedro Castillo, a dénoncé dimanche à Lima la possibilité que le ministère public fasse partie d'un complot contre lui, en raison de la divulgation de la déclaration d'une femme d'affaires portant de graves accusations de corruption.

Dans un message à la nation, le président a rejeté les déclarations faites la veille au ministère public par Karelim López, dénonçant de présumés actes de corruption dans lesquels le président serait impliqué.

Dans sa brève allocution, le président Castillo a demandé au Parquet de poursuivre les enquêtes et de «fournir des explications objectives dans les meilleurs délais, conformément à la justice» suite à la déclaration de la femme d'affaires López.

«Je m'adresse au peuple péruvien, en tant que président et en tant que citoyen, pour exiger que le ministère public poursuive l'enquête qui a déjà commencé et fournisse dès que possible des explications objectives, conformes à la justice», a-t-il déclaré.

Le chef d'État péruvien a mentionné que « si ces faits font l'objet d'une enquête du ministère public, comment est-il possible qu'ils soient discutés publiquement dans les médias. Cela montre que le ministère public fait partie d'un complot visant à déstabiliser le gouvernement».

Le président a dénoncé l'existence d'un secteur minoritaire qui n'acceptera jamais son gouvernement et qui cherche aujourd'hui à l'évincer afin d'éviter de résoudre les grands problèmes du pays.

Le président Castillo a appelé les Péruviens à rester vigilants afin de «défendre la démocratie et la gouvernabilité d'un gouvernement issu du peuple».

Source: TeleSur

