Pérou : Le nouveau cabinet ministériel prête serment

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a fait prêter serment mardi à son nouveau cabinet ministériel, renouvelé pour la troisième fois en 6 mois et cette fois, dirigé par Héctor Valer en tant que premier ministre.

9 nouveaux ministres ont prêté serment et 9 autres ont été confirmés. César Landa remplace Óscar Maúrtua à la chancellerie. Aníbal Torres conserve le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et les ministres de l’Education, Rosendo Serna, de la Santé, Hernando Cevallos, du Commerce Extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez, du Travail, Betssy Chávez et de la Production, Jorge Prado Palomino, conservent également leur poste.

Le contramiral, ancien inspecteur de la Marine de Guerre José Luis Gavidia sera le nouveau ministre de la Défense, succédant à l’ancien procureur Juan Carrasco et Óscar Graham remplacera Pedro Francke comme ministre de l’Economie et des Finances.

Le ministre de l’Intérieur sera l’ancien chef de la police Alfonso Chávarry. Il remplacera l’avocat Avelino Guillén. Les ministres des Transports, Juan Silva, du Logement, Geiner Alvarado López et du Développement et de l’Inclusion Sociale, Dina Boluarte Zegarra, restent à leur poste.

Le ministre du Développement Agricole sera le fonctionnaire agricole Alberto Ramos, l’avocate Alessandra Herrera sera la ministre de l’Energie et des Mines, la députée du parti au pouvoir Katy Ugarte sera ministre de la Femme et des Populations Vulnérables, l’enseignant Wilber Supo sera ministre de l’Environnement et Alejandro Salas ministre de la Culture.

Pedro Castillo a envoyé à l’actuel cabinet un message dans lequel il confirme son « engagement de travailler pour le Pérou en donnant la priorité aux besoins de tous les Péruviens et aux grandes réformes qui renforceront le bien-être du pays. »

« Face à l’impossibilité de trouver un consensus au profit du pays, je fais savoir qu’aujourd’hui, j’ai présenté la démission au Président Pedro Castillo, démission qui a été acceptée. Je confirme mon engagement envers le pays et les changements pour la justice sociale. » pic.twitter.com/OseIsX2zo5

— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) 31janvier 2022

La démission de la première ministre Mirtha Vásquez est basée sur le fait que le Pérou est arrivé à « un moment critique. » « La crise dans le secteur de l’Intérieur est l’expression d’un problème structurel de corruption dans diverses instances de l’État qui nous frappe et c’est le moment de l’aborder et de l’affronter avec fermeté, » a déclaré celle qui est aussi avocate.

A ce sujet, le chef de l’État a souligné que le cabinet est en constante évaluation : « C’est pourquoi j’ai décidé de le renouveler et de former une nouvelle équipe. Je remerce Mirtha Vásquez et les autres ministres d’État pour leur soutien. Nous ocntinuerosn sur la voie du développement pour el bien du pays. »

Selon les médias locaux, le premier ministre a été élu député pour la période 2021-2026 pour le parti d’extrême-droite Rénovation Populaire. Ensuite, il a quitté cette formation pour rejoindre la groupe centriste de Nous sommes le Pérou et ensuite, il a formé le groupe Pérou Démocratique.

Mardi, le secrétaire de la Présidence, Carlos Jaico, a démissionné de façon irrévocable et a déclaré qu’il existe « un cabinet dans l’ombre » dans le Gouvernement de Pedro Castillo.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/castillo-juramenta-nuevo-gabinete-ministerial-peru-20220201-0036.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/perou-le-nouveau-cabinet-ministeriel-prete-serment.html