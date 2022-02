Pérou : Le nouveau cabinet rejeté unanimement

Le nouveau cabinet ministériel, 3 jours après avoir été installé, a été rejeté par Pérou Libre, le parti au Gouvernement et par presque tous les groupes parlementaires.

Malgré cela, le premier ministre Héctor Valer s’est rendu au Parlement pour remettre une lettre dans laquelle il demande d’exposer demain son plan de travail, à la recherche d’un vote de confiance impossible étant donné les déclarations faites contre lui par diverses forces politiques.

Le rejet est pratiquement unanime à cause de son inconduite (une plainte pour violence familiale) et de sa trajectoire politique sinueuse.

La porte-parole du groupe parlementaire de l’organisation Pérou Libre, Kelly Portolatino, s’est rendue vendredi au Palais du Gouvernement et a déclaré à la presse qu’elle rejetait ce qu’elle a appelé « un cabinet de droite. » Elle a demandé la reconduite du Gouvernement et a condamné le désir de l’extrême-droite de destituer le président.

Le ministre du Commerce Extérieur, Roberto Sánchez, du groupe de centre-gauche Ensemble avec le Pérou (JP), a demandé à Valer sur Twitter de faire « un pas de côté. »

Le groupe de JP, qui regroupe le parti du même nom, le Mouvement Nouveau Pérou et de petites forces, a annoncé qu’il ne votera pas la confiance au cabinet dirigé par Valer parce que sa composition est éloignée des principes de JP.

Nouveau Pérou, pour sa part, a cessé de faire partie du Gouvernement avec le retrait de ses représentants, les ministres de l’Economie et des finances, Pedro Francke, et de al Femme et des Populations Vulnérables, et a déclarée terminée son alliance avec Castillo.

La nouvelle présidente de NP, Anahí Durand, a déclaré que l’équipe dirigée par Valer est incompatible avec le pacte « Engagement pour le changement » signé par Castillo.

« Nous ne pouvons pas donner notre aval au tournant vers la droite et à l’opportunisme. Président, corrige le cours de ton gouvernement et respecte les promesses de changement pour lesquelles tu as été élu, » a-t-elle ajouté.

A l’extrême-droite, les partis Action Populaire et Alliance pour le Progrès qui, en décembre dernier, avaient voté contre la destitution du président Castillo voulue par l’extrême-droite, ont tiré à boulets rouges sur Valer et demandé son retrait.

