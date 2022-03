Pérou : Pedro Castillo demande d’activer la charte de l’OEA

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a demandé d’activer la Charte Démocratique Interaméricaine de l’Organisation des Etats Américains (OEA) en faisant allusion à des tentatives de coup d’Etat de la part de groupes qui ne reconnaissent pas leur défaite aux élections.

« J’appelle la communauté internationale et le peuple péruvien à activer la Charte Démocratique Interaméricaine et à être attentifs à toute tentative de déstabilisation et de coup d’Etat dans le pays, » a déclaré le chef de l’État.

Le président a lancé cet appel après que les médias l’aient lié à la chef d’entreprise Karelim Lopez qui l’accuse de gérer une soi-disant organisation criminelle. « Je dénonce par anticipation cette sorte d’actions qui ne font qu’insister dans des manœuvres politiques antidémocratiques pour provoquer l’instabilité, » a noté le président Castillo.

« Madame Karelim Lopez a fait au Parquet des déclarations sans fondement juridique ni cohérence avec la vérité qui menacent l’éthique et la transparence de la procédure de toutes les investigations. »

Le président péruvien a affirmé que les notes publiées par les médias hégémoniques n’apportent aucune preuve et sont basées sur des spéculations. « Ceux qui ont conspiré contre les présidents précédents veulent maintenant le faire contre le Gouvernement du peuple, » a-t-il ajouté.

Les médias hégémoniques péruviens ont publié en boucle une note dans laquelle la chef d’entreprise Karelim Lopez qui est accusée de favoritisme présumé dans des travaux organisés par Provias Décentralisée - l’affaire du pont Tarata - et d’avoir présenté un faux test de COVID-19, accuse le président Castillo de diriger soi-disant une organisation criminelle.

Les accusations médiatiques contre le Gouvernement péruvien ont provoqué la convocation par le président de toutes les forces du peuple à défendre la démocratie et la volonté du peuple.

