Pérou : Vladimir Cerron acquitté

Un juge a acquitté aujourd’hui le secrétaire général du parti au gouvernement, Pérou libre, Vladimir Cerron et 7 anciens fonctionnaires également accusés de malversations de fonds au détriment de l’État.

Le magistrat Guido Arroyo, du sixième jury pénal spécialisé dans le délit de corruption des fonctionnaires de la ville de Huancayo, n’a pas donné satisfaction à la demande de deux ans et 11 mois de prison de la procureur Bonnie Bautista pour les accusés.

Les faits remontent à l’époque où Cerron était gouverneur de la région de Junin dont la capitale est Huancayo et où les 7 autres accusés étaient sous ses ordres.

La procureur Bautista prétendait que les accusés avait commis ce délit en consacrant à d’autres programmes 2 880 000 sols (780 000 $) assignés à un projet de reforestation.

La défense a noté que le projet original n’était pas techniquement viable ce qui a justifié le changement de destination de l’argent, Ce qui a convaincu le juge de les acquitter, une chose dont l’ancien gouverneur était certain selon ce qu’il avait déclaré dans les jours précédents.

Selon divers médias, la procureur Bautista fera appel à une instance supérieure contre la sentence d’acquittement.

Cerron affronte aussi d’autres accusations dans une procédure d’investigation mise en place sous de fortes pressions médiatiques et politiques contre lui et il affirme qu’il est victime de persécutions judiciaire et politique.

Le parti de Cerron a trois ministres dans le cabinet ministériel et leur influence sur le président Pedro Castillo motive l’ire des opposants au Gouvernement.

