Pérou. Le Parlement d'opposition élimine l'arme de défense du Gouvernement

Le Parlement sous contrôle de l'opposition resserre aujourd'hui le siège juridique autour du président Pedro Castillo, en allant éliminer l'option constitutionnelle du Gouvernement de dissoudre l'Assemblée législative face à son obstructionnisme.

La Commission constitutionnelle du Congrès de la République a approuvé un projet de loi qui élimine la règle qui établit que le Parlement accorde ou refuse son vote de confiance à chaque cabinet ministériel.

En vertu de quoi il détermine que si la confiance est refusée deux fois, le président peut dissoudre l'Assemblée législative.

Le projet a été approuvé à marche forcée et élimine le vote de confiance et son auteur d'extrême droite, Patricia Juárez, a fait valoir que, toutefois, le Parlement peut exercer son droit de censurer (destituer) le cabinet ou chaque ministre et de les interpeller.

Le changement est prêt à être discuté en session plénière, où ceux qui l’ont proposé ont la majorité.

Par conséquent, il semble certain qu'il sera approuvé, malgré le fait que les juristes et les groupes progressistes soutiennent que cela affaiblit l'exécutif et donne plus de pouvoir au législatif.

De cette façon, soulignent-ils, l'opposition tend à transformer un système historiquement présidentiel en un régime parlementaire, ce qui porte atteinte à l'essence de la Constitution.

Pendant ce temps, le nouveau ministre de la Santé, Hernán Condori, lors d'une conférence de presse, a refusé de démissionner en raison du rejet dont il est l’objet à cause de ses limitations professionnelles, selon l'opposition, mais aussi des secteurs syndicaux et universitaires.

Condori est considéré comme le point faible du cabinet et, lors de la conférence de presse, a nié avoir prescrit un produit soi-disant bénéfique pour la santé qui n'a pas de certification scientifique et dont il a fait la publicité dans des vidéos diffusées sur Internet.

A la demande de retrait de Condori soulevée par les collèges médicaux et chimiques et pharmaceutiques et l'Association des facultés de médecine, s’est joint le mouvement médical social Hugo Pesce, qui soutient le Gouvernement depuis la campagne électorale.

Ce mouvement de médecins progressistes a décrit la désignation de Condori comme une grave erreur en raison de son incompétence professionnelle qui met en danger la campagne de vaccination de masse jusqu'ici contre le Covid-19 jusqu’ici couronnée de succès.

La Société péruvienne d'obstétrique et de gynécologie a accusé le ministre, un médecin généraliste, d'offrir des services obstétricaux sans être spécialiste d'obstétrique .

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/peru-parlamento-opositor-elimina-arma-de-defensa-del-gobierno/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/perou.le-parlement-d-opposition-elimine-l-arme-de-defense-du-gouvernement.html