Rafael Bautista : “En Bolivie, nous rétablissons et renforçons la démocratie”.

Lors du Forum “300 ans d’Invasion et de Colonisation”, l’écrivain Rafael Bautista, invité international aux côtés du Vice-ministre de la Culture Audiovisuelle, Sergio Arria, de l’historien Luis Pellicer et de la représentante du Centre International d’Etudes sur la Décolonisation, Carol Delgado, a expliqué l’importance qu’a l’Histoire dans la compréhension des évènements survenus en Bolivie et au Venezuela. Cette rencontre a eu lieu dans les locaux de la Casa Andrès Bello à Caracas.

L’intellectuel Bolivien a souligné l’importance de ce forum, remerciant ses organisateurs pour leur invitation. Il a rappelé les actions entreprises pour que le socialisme redevienne le mode de gouvernement de son pays et affirmé que “le Venezuela n’est pas seul dans cette lutte”.

A ce propos, les autres intervenants ont évoqué comment, depuis les Etats-Unis et l’Europe et avec la complicité de gouvernements d’Amérique Latine, des attaques sont menées contre les nations dont les révolutions socialistes ont contribué à organiser des évènements sociaux qui ont stimulé l’économie, la vie sociale, l’éducation et les valeurs historiques de leurs populations alors que la ligne impérialiste a toujours été de dominer totalement les peuples, ce qui a fini par affecter les intérêts de Washington et durement frapper dans le passé les couronnes espagnole, française et hollandaise.

Pour quelles raisons s’est tenu ce Forum et en quoi est-il important ?

Le Forum a commencé par l’intervention de Pellicer qui a souligné l’importance de cet évènement, recommandé par le Président de la République, Nicolas Maduro lors de la Journée de la Résistance Indigène, tandis qu’il se plaignait de l’absence de présentations d’excuses de la part de la Couronne Espagnole à nos peuples pour toutes les barbaries commises à leur encontre durant 300 ans. Il a aussi rappelé les propos tenus par le Commandant Hugo Chavez au sujet de l’importance de l’Histoire afin d’éviter de l’oublier et de répéter les erreurs passées, et lorsqu’il se référait au fait qu’on a mené un jeu visant à nous faire oublier nos racines et nos origines. Tout cela en nous inculquant des exemples non autochtones et en nous imposant des modèles qui n’avait aucun rapport avec la culture latine traditionnelle.

Ensuite, il a cité la phrase de Bolivar : “Ils nous ont dominé plus par l’ignorance que par la force”.

L’historien a évoqué diverses activités qui ont eu lieu l’an dernier lors de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Carabobo, dans le cadre de plusieurs forums comptant des dizaines de participants du pays ou étrangers, qui se sont mis d’accord pour réécrire l’Histoire sur la base de nouveaux éléments laissés dans l’ignorance au titre des intérêts bourgeois présents depuis des siècles dans notre région.

L’Histoire et l’actualité vénézuélienne.

Le Vice-ministre de la Culture Audiovisuelle, Sergio Arria, a expliqué dans plusieurs pays d’Amérique du Sud et du monde, que le Venezuela est connu comme étant le laboratoire destiné à expérimenter divers types d’agressions en utilisant des mécanismes dont certains se sont avérés être des coups très puissants tandis que d’autres représentaient des tentatives sérieuses de déstabiliser la population, mais les habitants du pays ont su y résister et ne se sont pas laisser intimider.

Selon lui, “2021 a été une année victorieuse pour le Venezuela. Hommage a été rendu aux protagonistes de la Geste de l’Indépendance, lors des activités du Bicentenaire de la Bataille de Carabobo, sans oublier le Record Guinness obtenu par l’Orchestre Simon Bolivar, la Foire Internationale du Livre – Venezuela, entre autres évènements culturels qui ont aidé à remonter le moral du peuple vénézuélien, lequel a su tout au long de l’Histoire se remettre des agressions en trouvant toujours une issue aux évènements malheureux”.

Également membre du Réseau International des Intellectuels et Artistes (RIIA), il a rappelé qu’au cours des dernières années, le Venezuela a souffert de nombreuses agressions de la part des ennemis de la Révolution Bolivarienne ainsi que de gouvernements d’extrême-droite et de divers médias dans le monde, qui ont élaboré la narrative d’un Venezuela souffrant par sa propre faute, alors qu’en réalité il a été victime d’un blocus qui a sapé son économie et affecté la vie de ses habitants. Malgré cela, la population a repris pied et l’année dernière a été victorieuse du fait que le peuple s’est réinventé en trouvant des solutions qui l’ont fait avancer dans son ensemble.

La culture a aussi fortement joué sur le moral du Vénézuélien et de la Vénézuélienne.

Arria précise que la RIIA a été fondée en 2004 au Venezuela selon l’idéal de Hugo Chavez, pour promouvoir des valeurs propres au pays et en finir avec des modèles culturels qui ne sont pas appropriés pour la plupart de nos peuples. A l’heure actuelle, nous avons parcouru 24 pays en défendant des thèses favorisant l’économie sociale, la femme, la culture, thèses qui ont servi comme base à des débats législatifs dans plusieurs pays, y compris le nôtre où l’intégration des femmes dans le Processus Révolutionnaire a été réalisée.

A ce propos, le Vice-ministre a parlé au nom du MPPC et de la RIIA, organisations qui se sont positionnées pour prendre part à ce cycle de forums dans l’objectif de faire connaître de manière plus approfondie les conséquences qu’ont eu 300 siècles de colonisation, tout en rendant visibles les conséquences de la Pandémie et le rôle des réseaux sociaux et des grands médias dans l’offensive contre les résistances populaires en Amérique Latine.

Quel regard porte la Bolivie sur la géopolitique actuelle ?

L’intervenante Carol Delgado a fait référence, dans sa présentation de la trajectoire de l’intellectuel bolivien Rafael Bautista, à son dernier livre “ Echiquier du XXIè siècle”, rédigé par l’invité international pendant le forum et dans lequel il expose sa vision de la politique actuelle dans la région et les différents facteurs qui l’accompagnent. Il apporte aussi des éclaircissements sur les préjudices intellectuels subis et adresse des recommandations à la population sur la manière d’accroitre son expérience ?

Bautista a écrit 18 livres. Dans l’un d’eux, il décrit Hugo Chavez comme un homme lucide et affirme qu’il faut continuer à œuvrer selon la vision philosophique qu’il nous a laissée. Il met en avant l’exemple de la Bolivie comme étant celui d’un pays progressiste, au service du bien-être de la population ; il relate comment la démocratie a été récupérée et décrit le chemin parcouru vers les progrès social, entrepris par le lieder indigène Evo Morales et poursuivi actuellement par le président Luis Arce Catacora qui a saisi la Justice pour les crimes commis par la dictature dirigée par Jeanine Anez, aujourd’hui privée de liberté et en attente de son jugement.

De quelle manière la Bolivie encourage-t-elle le Venezuela à prendre un nouvel essor ?

Rafael Bautista insiste sur le rétablissement de la voie démocratique dans son pays après les évènements survenus entre 2019 et 2020, rappelant comment on essaya de détruire le symbole de la whipala. “ Ils ont voulu supprimer la whipala et aujourd’hui elle flotte en Europe, aux Etats-Unis et dans les autres pays d’Amérique”.

L’écrivain décrit aussi comment on tenta d’imposer de nouveau des éléments clés de la colonisation de son peuple qui a duré 300 ans, certains provenant de l’Eglise Catholique. A son avis, “le christianisme a été utilisé comme une religion impériale, du fait qu’elle s’est toujours alliée aux oppresseurs : d’abord aux monarchies, puis aux impérialistes et enfin aux putschistes, comme c’est arrivé en Bolivie où ils méconnaissaient les traditions culturelles des peuples indigènes”.

Bautista a également rappelé comment la population a été outragée pendant la dictature de Jeanine Anez, aussi bien par la persécution envers le leader Evo Morales et ses alliés partisans que par les maltraitances envers le peuple qui l’a toujours soutenu.

“Deux ans après, la Bolivie s’est réengagée dans la voie démocratique et la justice poursuit son cours envers les auteurs du coup d’état.

