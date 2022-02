Venezuela : 12 000 personnes arrêtées pour vol de matériel stratégique depuis 2017.

Le procureur général de la République, Tarek William Saab, a indiqué que le ministère public (MP) progresse dans la lutte contre les mafias qui font du trafic de matériel stratégique et a souligné que depuis 2017, 12 485 personnes ont été appréhendées pour trafic de matériel stratégique et 5 564 accusées, a indiqué le procureur.

Dans un bilan, il a expliqué les procédures appliquées par le ministère public en collaboration avec les agences de sécurité. "Nous sommes avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, et les organes de justice dans une croisade contre les mafias qui font le trafic de carburant. Des changements radicaux arrivent à l'ouest et à l'est pour porter des coups précis", a déclaré le procureur.

Il a souligné que le trafic de matériel stratégique "affecte tous les services publics. Ici, il y a des mafieux qui attaquent tout un pays."

Récupération de matériel

Ce mercredi, sept personnes ont été arrêtées à Paracotos, dans l'État de Miranda, pour avoir volé du matériel appartenant à la Corporation Electrique Nationale (CORPOELEC), sur qui ont été saisies quatre armes à feu longues (2 fusils de chasse et 2 fusils), 10 porte-brekeras industriels, 400 mètres de fil de fer barbelé, 7 réflecteurs et 8 lampadaires d’éclairage public.

Les détenus ont été identifiés comme : Leonardo Antonio Urbáez, José Ángel Fernández, Rafael Alexander Ríos, Danis Leonel Rangel, Charlie Reinaldo Luna, Yohanny José Hidalgo et Álvaro Luis Adames. Ils seront accusés de trafic de matériel stratégique et d'armes.

À Bolívar, deux personnes ont été arrêtées, un camion contenant 13 tonnes de cuivre et de bronze appartenant à Petróleos de Venezuela. Ce matériel était transporté avec des documents émanant de la société Services et Maintenance Licitra, C.A., dédiée à la fabrication de produits du bois à Chaguaramas, dans l'État de Monagas.

Après une procédure du Corps d'enquête scientifique, pénale et criminelle (CICPC), deux hommes ont été arrêtés lorsque des fonctionnaires de la Garde nationale bolivarienne (GNB) ont arrêté à un poste de contrôle à Monagas un camion transportant 200 tubes appartenant à Petróleos de Venezuela (PDVSA). Lors de la vérification, le guide de transfert ne correspondait pas à ce qui était transporté, le conducteur a donc été arrêté.

Le matériel est évalué à 102 000 $. Après les procédures, 12 camions contenant des tuyaux appartenant à PDVSA été saisis.

Les détenus ont été identifiés comme Kerby Villasmil et Daniel Espinoza, qui seront présentés aux tribunaux de contrôle de la région métropolitaine de Caracas et d'Anzoátegui, respectivement, pour demander déclinatoire de compétence devant le 5e tribunal de contrôle de Monagas. Ils seront accusés des crimes de trafic illicite de matériel stratégique.

Drogues

Le procureur a indiqué mercredi que 450 autres pains de cocaïne avaient été saisis, à la ferme Los Bolos, située dans le secteur Sabana Alta de l'État de Falcón, propriété d'Omar Hurtado, l'un des chefs de l'organisation recherchée en ce moment.

Il a expliqué que cette drogue fait partie de la marchandise de contrebande que ce réseau avait l'intention de transporter à l'étranger en utilisant le territoire vénézuélien. Avec cette dernière action, 940 kilogrammes de cocaïne ont déjà été saisis à ce réseau de trafic de drogue.

À ce jour, 21 membres de cette organisation sont privés de liberté. Plus de 60 perquisitions ont été menées et 9 mandats d'arrêt sont en attente d'exécution concernant les chefs de l'organisation. JR/JML

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/02/mp-ha-detenido-a-mas-de-12-mil-personas-por-hurto-de-material-estrategico-desde-2017/

