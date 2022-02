Venezuela : Changements dans le cabinet ministériel

Les nouvelles nominations sont des femmes qui ont acquis de l'expérience depuis le travail à la base.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé mercredi les nouveaux ministres de la Santé, de la Pêche et de l'Aquaculture, des Peuples autochtones et des Femmes et de l'Égalité des sexes, où la présence des femmes se distingue.

Magaly Gutiérrez Viña qui remplace Carlos Alvarado, qui a laissé en héritage son attaque précoce contre le virus Covid-19, sera ministre du Pouvoir populaire pour la Santé, "Magaly a la mission importante de poursuivre la lutte contre la pandémie", a déclaré le chef de l'État.

Mes remerciements particuliers à Carlos Alvarado pour son travail extraordinaire et combatif qu'il a accompli en première ligne de la lutte contre la pandémie de coronavirus", a souligné le président Maduro.

La nouvelle ministre de la Santé a été présidente de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale et a remercié le président vénézuélien pour sa confiance : "Nous remercions pour cette nouvelle responsabilité à la tête du ministère qui nous a été confiée par notre président Maduro assumons cette responsabilité de continuer à approfondir les soins de santé universels pour notre peuple", a-t-elle déclaré.

Le chef de l'État a confirmé la nomination d'Olga Luisa Figueroa qui avait occupé le poste de sous-ministre de la Transformation et de la Distribution des pêches et de l'aquaculture au poste de ministre des Pêches et de l'Aquaculture.

« Continuons à promouvoir les plans et les politiques alimentaires de cet important secteur. Les pêcheurs ont notre plein soutien. Allons, au travail !" a déclaré le président Maduro.

Luisa Figueroa remplace l'ingénieur Juan Luis Laya Rodríguez qui faisait partie du ministère depuis le 27 mai 2020.

Le ministère des Peuples autochtones sera occupé par Clara Vidal, une jeune dirigeante de la communauté autochtone de Kariña au Venezuela.

"La nomination de Clara Vidal vise à attirer l'attention et à garantir les droits fondamentaux de nos sœurs et frères des peuples originaires ", a déclaré le chef de l'État.

Enfin, le président Maduro a nommé Diva Guzmán, une dirigeante qui fait partie de la direction générale du Parti socialiste uni du Venezuela, ministre de la Femme et de l'Égalité des genres.

« Tout mon soutien pour continuer à fournir à nos sœurs protection et accompagnement. Succès dans cette tâche ! » a conclu le président.

Traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-anuncia-cambios-gabinete-20220209-0032.htm

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/venezuela-changements-dans-le-cabinet-ministeriel.html