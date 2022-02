Venezuela: Duque ne pourra pas tromper le monde avec ses faux positifs

Le Venezuela rejette les faux positifs diffusés contre lui par le président colombien Iván Duque sur la présence de groupes armés sur le territoire vénézuélien.

"Pas étonnant que M. Duque et le Gouvernement colombien continuent d'essayer de diffuser dans le monde entier leurs faux positifs qui semblent être l'une des spécialités du mauvais gouvernement, après la production et le trafic de drogue, qui continuent de croître chaque année", a déclaré mardi le ministre vénézuélien des Relations Extérieures Félix Plasencia sur son compte Twitter.

Ses commentaires font suite aux déclarations de Duque exprimant sa "préoccupation concernant les groupes armés présumés résidant au Venezuela".

Plasencia a qualifié ces déclarations de mensonge et a déclaré que le président colombien tente de blâmer le Venezuela pour la mort des signataires des accords de paix, que son Gouvernement boycotte depuis le début, massacrant plus d'un millier de dirigeants sociaux, de militants et d'anciens combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) l'année dernière.

En outre, il a fait valoir les tentatives de Duque d'"exporter" au Venezuela le conflit qui affecte le peuple colombien depuis plus de 70 ans et qui oblige 10 millions de personnes à vivre en déplacement interne permanent en raison de la violence et du mauvais gouvernement.

Soulignant que Duque "ne sera pas en mesure de tromper le monde avec ses faux positifs", le ministre vénézuélien des Relations Extérieures a clairement indiqué que tout le monde dans la région est préoccupé par la "soumission" de la Colombie à Washington et par les bases militaires étasuniennes que le Gouvernement colombien accueille, en tant que "lion impérial dans le scénario anachronique de guerre froide qu'ils ont l'intention d'imposer".

Partageant 2 200 kilomètres de frontière, le Gouvernement de Nicolás Maduro et celui d’Ivan Duque ont maintenu une confrontation tendue ces dernières années. Les deux pays ont rompu toutes leurs relations diplomatiques en 2019, après que Bogota, soutenant les États-Unis, ait reconnu le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó comme le "président intérimaire" de la République bolivarienne.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/venezuela-duque-no-podra-enganar-al-mundo-con-sus-falsos-positivos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/venezuela-duque-ne-pourra-pas-tromper-le-monde-avec-ses-faux-positifs.html