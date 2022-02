Venezuela : L’Argentine informe le Venezuela sur l’enquête interne sur l’opération Puma

Le ministre de la défense de l’Argentine Jorge Taiana et le ministre de la défense du Venezuela Vladimir Padrino ont eu jeudi une conversation téléphonique sur l’opération Puma qui comprenait une invasion du Venezuela sous le gouvernement du président de droite Mauricio Macri.

Le bureau de presse du ministère vénézuélien de la défense a fait savoir que Padrino avait remercié son homologue argentin pour avoir engagé une enquête interne sur cet exercice.

« Ça a été une conversation cordiale, nous resterons en contact. Nous continuons à travailler normalement, cette affaire est en cours d’investigation, » ont indiqué des sources qui ont eu accès à ce dialogue.

Dans des déclarations à l’agence de presse Telam, le ministre Taiana a dit qu’il n’était pas surpris par cette opération car le Gouvernement de Macri (2015–2019) en tant que membre actif du Groupe de Lima, avait « une attitude interventionniste envers le Venezuela. »

« Suite à cette information, j’ai demandé un rapport exhaustif et détaillé sur toutes les actions liées à cette manœuvre intitulé « Puma » et qu’on vérifie si elle respectait les normes en vigueur, la loi sur le renseignement, sur la défense, sur la sécurité intérieure ainsi que la nature et les objectifs de cette manœuvre, » a précisé Taiana.

Parallèlement, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a demandé aussi une enquête sur cette affaire.

Selon des documents du renseignement militaire divulgués par le média Cohete a la Luna, les forces armées argentines, sur instruction de Macri, ont fait des manœuvres entre avril et juin 2019 avant une éventuelle intervention militaire des États-Unis au Venezuela.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/argentina-venezuela-investigacion-operativo-puma-20220218-0001.html

