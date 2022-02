Venezuela : L’armée argentine se préparait à envahir le Venezuela en 2019

Une nouvelle enquête journalistique révèle que l’armée de l’Argentine envisageait d’envahir le Venezuela entre avril et juillet 2019, sous le gouvernement du président Mauricio Macri soutenu par les États-Unis pour renverser le président Nicolas Maduro.

Grâce a l’exercice Puma qui comprenait l’invasion du Venezuela, la force armée a exécuté 7 sessions à la garnison du Champ de Mai et par visioconférence avec la brigade de parachutistes de Cordoba, la brigade mécanisée X de La Pampa et les commandements de la force d’opérations spéciales, également de Cordoba.

L’enquête du journaliste argentin Horacio Verbitsky révèle que le commandement de l’opération était assuré par le général Juan Martin Paleo qui était commandant de la force de déploiement rapide. Depuis mars 2020, il est le chef d’état-major conjoint des forces armées.

Ces événements se sont produits au moment où le Gouvernement de Donald Trump avait une politique d’attaque du Venezuela qui comprenait l’imposition de mesures coercitives unilatérale destinées à déstabiliser le pays entre autres mesures comme de soutenir des actions destinées à assassiner le président Maduro.

Plusieurs pays d’Amérique du Sud y compris l’Argentine (pendant le Gouvernement de Macri) ont apporté leur soutien à la politique hostile de la Maison-Blanche envers le Venezuela.

Dans le plan Puma, la force de déploiement rapide fait partie d’une force multinationale créée suite à une résolution fictive des Nations Unies (qui n’a jamais été une réalité,) révèle l’enquête.

En plus de la force de déploiement rapide avec sa compagnie de commandement et sa section de renseignement, des membres de la brigade aéroportée IV de parachutistes, de la brigade d’infanterie mécanisée X et des commandements de la force d’opérations spéciales y participaient .

Dans cette longue enquête, on explique en détail la longue escalade du Gouvernement Trump pour renverser le président Maduro qui comprenait plusieurs incursions sur le terrain avec le soutien du Gouvernement de Washington.

On rappelle aussi que Trump voulait se charger du Venezuela et de Cuba dans sa stratégie de sécurité nationale.

« Les États-Unis se chargeront « des Gouvernements de gauche anachroniques et autoritaires du Venezuela et de Cuba » parce qu’ils permettent aux adversaires des États-Unis, la Chine et la Russie, qui « cherchent à étendre leurs Relations militaires et à vendre des armes dans la région, » d’opérer » était la position du Gouvernement Trump.

À propos de la participation de l’Argentine au plan contre le Venezuela, L’amiral Craig Faller, chef du Commandement Sud des États-Unis, s’est rendu à Buenos Aires et devant les cadets de l’école supérieure de guerre conjointe des forces armées, a évoqué la menace de la Chine et du Venezuela.

La stratégie à propos de l’invasion du Venezuela était soutenue par un commandement argentin qui agissait pour des raisons humanitaires, selon le général Juan Martin Poleo lui-même.

« Indépendamment de l’évaluation politique et morale que mérite un Plan d’invasion du Venezuela dans lequel des soldats argentins feraient le sale boulot pour les États-Unis, d’un point de vue tactique, plus de deux ans se sont écoulés depuis la mise au point de l’exercice Puma et les présupposés sur lesquels il était basé se sont révélés erronés, » a indiqué Verbitsky.

« La situation au Venezuela s’est stabilisée, les Nations Unies n’ont pas formé de force multinationale d’intervention et les forces politiques au gouvernement et l’opposition résolvent leurs différends dans les urnes, » a-t-il précisé.

