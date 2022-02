Venezuela : Les autorités colombiennes sont liées aux groupes criminels

Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez , a dénoncé jeudi les liens entre des groupes criminels qui opèrent au Venezuela et ont été neutralisés, les autorités colombiennes et l’ancien député d’opposition Juan Guaidó.

Il a révélé que ces groupes reçoivent des armes de gros calibre équipées de viseurs télescopiques, de lance grenades et d’autres prestations. Il a affirmé que toutes viennent de Colombie mais que si on suit leur origine, elles viennent des États-Unis (USA).

Le député a affirmé que les autorités vénézuéliennes disposent de preuves fiables que les dirigeants de ces groupes délinquants, liés au trafic de drogue et au para militarisme colombien, se sont rendus en Colombie, se sont entraînés là-bas et sont revenus au Venezuela.

Il a dit que le plan de ces groupes comprenait des assassinats de civils, la contrebande de drogue, l’enlèvement de personnes et l’extorsion de fonds et, avec ces fonds, d’acheter plus d’armes en Colombie. De plus, il a affirmé que toutes ces formations seraient neutralisées et qu’on avait déjà démantelé des bandes à Guarico, Petare, Sucre, Caracas et Aragua.

Rodriguez a révélé que ces groupes avaient des instructions précises pour créer une diversion pour que l’invasion du Venezuela appelée opération Gédéon, en mai 2020, puisse avoir lieu.

Il a ajouté qu’ils disposent de suffisamment de preuves sur ces faits, confirmées même par les aveux d’un franc-tireur capturé, Stalin José Páez Mujica, qui a expliqué que les dirigeants des groupes délinquants, connus comme alías El Coqui et El Conejo, se rendaient tous les mois en Colombie pour s’entraîner.

Rodriguez a ajouté qu’ensuite, ils utilisaient les sentiers illégaux de contrebande situés du côté colombien de la frontière et contrôlés par les trafiquants de drogue et les paramilitaires connus sous le nom de TANCOL (terroristes, assassins et trafiquants de drogue colombiens) pour entrer au Venezuela.

Il a rappelé que les organisateurs de l’attentat avec des drones contre le président Nicolas Maduro, qui a eu lieu en août 2018 à Caracas, se rendaient également systématiquement en Colombie.

Rodriguez a également révélé qu’ils utilisaient une organisation non-gouvernementale (ONG) enregistrée en Colombie et qui s’occupait soi-disant des personnes vulnérables mais qu’en réalité, ils utilisaient son siège pour stocker des armes et recruter des jeunes, même des enfants, pour faire la guerre sale contre le Venezuela.

Rodriguez a affirmé clairement que les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont saboté le dialogue entre le Gouvernement et les secteurs de droite et que maintenant, « avec une hypocrisie et un cynisme absolus» ils essayent de se présenter comme intéressés par ce dialogue.

Il a aussi signalé que le président colombien Ivan Duque n’a plus le temps d’envahir le Venezuela mais qu’il n’a jamais eu le cran de le faire.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-nexos-grupos-criminales-autoridades-colombia-20220217-0031.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/venezuela-les-autorites-colombiennes-sont-liees-aux-groupes-criminels.html