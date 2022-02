Venezuela : Maduro et la nouvelle recherche existentielle du chavisme

Par Franco Vielma

Dans sa reddition de comptes devant le pays, en janvier, le président Nicolás Maduro a appelé le pays à réfléchir sur le rôle du chavisme face aux erreurs politiques qui nous attendent.

La période 2022-2030 devrait être, selon lui, une période politique pour la nouvelle façon de gouverner. Une Nouvelle Etape de Transition vers le Socialisme (NETS), qui relancerait le concept des 3 R mais dans une nouvelle interprétation : résistance, renaissance et Révolution.

Il appelle à réfléchir sur ces clefs en tant que points indispensables du présent car avoir une clarté politique pourrait garantir la poursuite de la révolution, la stabilité et le bon gouvernement « avec une efficacité politique et une qualité révolutionnaire, » a dit le président en citant Alfredo Maneiro.

Mais sa préoccupation évidente va au-delà de ces concepts. Concrètement, il appelle toutes les structures sociales et territoriales du chavisme à discuter d’autres sujets. Presque à la fin de son discours, il a évoqué l’existence de nouvelles situations dans le fonctionnement du monde, de nouvelles réalités politiques, la configuration de l’économie du pays et du monde, les dynamiques sociales imposées par les nouvelles technologies et la subjectivité ou le contexte du bon sens.

«Premièrement, la pandémie a tout changé et ce sera toujours ainsi : les coutumes sociales, les assistances sociales, les relations sociales, les échanges entre les êtres humains. Deuxièmement, le modèle économique mondial et la naissance de nations puissances, de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies qui vont tout changer très rapidement : la façon de coordonner l’économie mondiale, le commerce, la technologie. Nous allons vers une nouvelle ère post-pétrolière qui a aujourd’hui une énorme influence sur l’industrie et dans la technologie mondiale et comme vous le savez, a une é norme influence décisive sur notre pays... « a déclaré le Président.

Et il a ajouté de regarder « le changement du modèle économique qui est déjà sévère et radical , pas seulement au Venezuela mais dans le monde. » « L’impact sur al méthode de communication, sur le fonctionnement individuel, familial, social, sur l’accès à l’information, à la communication et à la culture de l’humanité. Déjà l’humanité est différente, seulement à cause de cela. »

Dans leur ensemble, ces appels à la réflexion sont en réalité des appels à une nouvelle recherche, un processus nécessaire, permanent et dynamique pour Maduro car une révolution ne sera un processus socio-politique que dans la mesure où elle réussira à être reliée aux réalités sociales.

« Notre essence est de rester dans un processus de changement » pour éviter d’être « une eau dormante. »

Une discussion sur les 3R dans une Nouvelle Etape de Transition vers le Socialisme doit nécessairement prendre en considération le monde qui change, les nouvelles lois de la gravité qui régissent notre société, les changements rapides et les déformations que notre pays a subis.

Cela doit être interprété comme c’est réellement. Il ne s’agit pas de questions et de débats en l’air. C’est une recherche profonde de sens et de but pour le chavisme et pour le pays et c’est extraordinaire.

Pourquoi une nouvelle recherche existentielle ?

Dans son discours de janvier, le président Maduro a déclaré que la Révolution Bolivarienne était passée par plusieurs cycles depuis l’ère pré-révolutionnaire qui a débuté le 4 février 1992 jusqu’à maintenant.

Pour lui, tous ces cycles ont été une évolution. La Révolution Bolivarienne a été un processus avec des avancées et des reculs, avec des contradictions naturelles mais aussi dues aux circonstances imposées dans des buts hostiles.

Le chavisme a affronté les plus formidables manœuvres destinées à le destituer qu’on connaisse contre un pays : coups d’État, grèves patronales, guerre économique à grande échelle, révolutions de couleur successives, création d’un proto-Etat parallèle, soi-disant isolent international, guerre permanente de la communication et du langage, blocus total du commerce extérieur de l’État, désertification du territoire suite à la guerre (migration), stratégie de « pression maximale », infiltration mercenaire, tentatives d’assassinats du chef de l’État, propagation du conflit armé de l’étranger, entre autres situations.

En somme, il est inévitable que dans ce dur périple, le chavisme en tant que construction idéologique et social ne se déforme pas. Notre position existentielle a changé avec les circonstances dans un processus permanent d’adaptation.

Les temps de al réalité politique, aussi changeants et complexes, ont détruit certaines vieilles croyances, certaines vieilles phrases, certaines formulations antérieures et certaines interprétations concernant le pays, la vie du pays et son avenir. C’est ce que nous appelons « raisons existentielles. »

De Max Weber à Nicolas Machiavel, de Vladimir Lenin à Simón Bolívar, les penseurs de lap politique et les politiciens, malgré la différence d’époques et d’idéologies, sont tous d’accord sur l’existence d’idéaux existentiels nationaux en tant qu’éléments primaires de composition d’une nation. Un territoire vidé de cela serait destiné à tout autre chose qu’une nation.

Si nous considérons la somme des agressions que le Venezuela a subies pendant ces 23 dernières années et même avant, nous pouvons dire que c’est un processus induit de vide existentiel. Dans certaines étapes, ça a été une réalité et à l’époque du chavisme, on a tenté de le créer. Ce « vide » est la première composante de l’appareil de domination de l’hégémonie étrangère à tendance pseudo-créole qui nous a dominé jusqu’à l’avènement du chavisme.

L’ère chaviste a proposé au pays de reprendre les idées qui ont été à l’origine du bolivarisme et de sa fondation en les amenant vers l’époque actuelle à partir de cette formulation théorique mais non structurée que nous appelons chavisme. C’est précisément pourquoi le chavisme, sa proposition existentielle, ont été le véritable centre de l’attaque car ce différend destiné à dénaturer notre politique, notre économie, notre sécurité, n’est rien d’autre que l’intérêt de dénaturer notre âme politique et notre objectif.

Il faut insister sur le fait que, bien que le chavisme ait proposé des réponses proportionnelles à l’agression, ils ont réussi à se soutenir de façon étonnante et contre toute attente. Tout ce processus nous a changés et nous force à de nouvelles recherches.

Le président Maduro, de façon extraordinaire et éclatante, nous a appelés à ce débat sur des lignes concrètes concernant la nouvelle période de gouvernement, considérant que la période politique jusqu’en 2024 semble, en apparence, être favorable à cette manœuvre, une période utile pour réfléchir et avancer sur le terrain de la réalité.

A moins que ne se produisent de nouveaux gros chocs et de nouvelles grosses attaques, nous aurons un peu de temps pendant cette année, pour nous arrêter et penser sans que ce soit dans l’urgence, contrairement à ce qui s’est passé de 2015 à 2021.

Penser collectivement

Ces derniers jours, le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) a pris une position avant-gardiste dans cette discussion à l’échelle nationale. Son objectif était de revoir les 3R.Nets. La discussion est partie de la base, dans les territoires , sur un groupe de questions suscitées par le présent de la politique du pays, l’économie, les tâches du Gouvernement et les façons dont la résistance, la renaissance et la révolution doivent se matérialiser.

Ce n’est pas un sujet accessoire. Notre tâche est de penser notre situation en tant que pays face à nous-mêmes et face au monde, au milieu d’un ensemble de changements en cours.

« Un pays attentif aux changements, une révolution comme la nôtre, attentive à tous les changements, doivent changer en eux-mêmes, doivent avancer et marcher, doivent chevaucher avec leur propre force, avec une direction, en tenant les rênes, et nous devons chercher, en tant que révolution du XXIème siècle, à être non pas 1, ou 2 mais 3 pas en avance sur les grands changements sociaux, socio-politiques, socio-culturels, socio-communicationnels, économiques, technologiques, qui ont déjà un impact sur la vie de notre pays et de l’humanité, » a dit Maduro.

Cette tâche étant une tâche qui s’est réalisée collectivement, son but est de donner un résultat collectif en analysant ce que nous avons été, ce que nous avons fait et ce que nous devons faire à partir d’aujourd’hui.

Pour cela, il faut un processus indispensable : il faut absolument renoncer à certaines croyances enracinées, en réinterpréter d’autres et en faire naître de nouvelles, sur la vie du pays, sur le chavisme et sur la façon dont nous devons aborder les faits dans une juste cohérence entre notre idéalisme et notre pragmatisme, en partant d’une vision critique plus que dialectique.

« Nous ne pouvons même pas rester sur certaines définitions qui ont pu être faites dans les conditions historiques du Venezuela que nous avons connu jusqu’en 2014, ou nous nous renouvelons ou nous nous trompons, » s’est exclamé le Président. Nous devons « combiner tout ce que nous avons été avec ce qui est nouveau. »

La recherche d’un objectif existentiel, qui est une tâche permanente, doit se faire à court terme. Le Vème Congrès du PSUV approche et ce sera l’occasion d’élargir ces réflexions. Il faut le rappeler, c’est le chavisme officiel et son parti qui, sur ce point, ont créé la possibilité de discuter et de concevoir à nouveau notre objectif en tant que pays. Nous sommes ceux qui sont en train de le faire.

Ce ne sont pas les « critiques » qui ne sont plus affiliés, ni les bagarreurs à l’orée de la politique. Ce ne sera pas la droite ni ses appareils de reproduction de l’idéologie bourgeoise. Ce ne sont pas eux les bonnes personnes pour cette discussion. De certains ne peuvent sortir que des élucubrations et des chimères individualistes, sans contenu, qui ne servent qu’à créer un archipel d’idées. D’autres ne peut sortir que l’argument de la régression et la restauration.

Ce ne sont pas eux qui peuvent générer un résultat héroïque. C’est le pays profond organisé dans cette discussion, le chavisme, le seul qui ait la possibilité de proposer une vision collective. Combien de fois cela s’est-il produit dans la politique vénézuélienne ?

Peut-être la tâche initiale, pour pouvoir penser collectivement, est-elle de ne pas banaliser l’appel du Président. A mon avis, ces discussions ne sont pas un épisode stérile mais une opportunité de clarification pour assumer cette époque politique.

Les idées fondatrices et originelles du chavisme ont été cimentées dans le processus de recherche même qui nous a amenés jusqu’à ce point , que nous devons reformuler. Le commandement politique national doit retourner dans les tranchées des idées en assumant le fait que nous n’aurons un destin qu’à partir de celles-ci et par celles-ci. Cela est-il tout à fait clair pour toute la direction politique ?

Le doute exprimé précédemment n’est pas rhétorique. Le discours de Maduro nous parvient après qu’il ait proposé, l’année dernière, face au chavisme, une discussion pour avancer dans la formation d’un Bloc Historique en soulignant que nous vivions une crise organique et en évoquant Gramsci. A ce moment-là, l’appel de Maduro s’inquiétait de la nécessité d’interpréter la réalité du pays et d’unir le pays dans une idéologie faite à sa mesure. Lit-on ainsi l’inquiétude de fond ouvertement exprimée par le Président ?

Les objectifs de ses réflexions de l’année dernière sont identiques à ceux de celles de janvier : nous projeter vers l’avenir à partir de la pratique d’un Gouvernement populaire qui comprend totalement les réalités. Est-ce que nous le faisons ?

Nous sommes à l’époque extraordinaire de l’appel à la recherche. Nous ne pouovns pas permettre que celle-ci s’écoule sans que nous l’assumions.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/venezuela-maduro-y-la-nueva-busqueda-existencial-del-chavismo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/venezuela-maduro-et-la-nouvelle-recherche-existentielle-du-chavisme.html