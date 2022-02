Venezuela : Manifeste en défense du Venezuela Bolivarien contre toute intervention impérialiste

En défense du Venezuela Bolivarien contre toute intervention impérialiste

Face aux documents publiés récemment qui révèlent le soutien de l’ancien président argentin Mauricio Macri à un plan d’intervention militaire destiné à envahir la République Bolivarienne du Venezuela patronné par les Etats-Unis, nous, les organisations et les signataires de ce document, rejetons le caractère déstabilisateur de ces actions contre le Gouvernement Bolivarien souverain du Venezuela.

Aujourd’hui, défendre le peuple frère vénézuélien des agressions de l’empire, c’est défendre les peuples de tout le continent. C’est pourquoi, sur la voie de l’émancipation définitive de la Grande Patrie, la défense inconditionnelle de la paix dans toute la région, de l’autodétermination et du droit souverain des peuples à décider de leur avenir en tant que nation est indispensable.

A partir de cette conviction et face aux graves événements dénoncés, nous considérons que les autorités argentines actuelles ouvrent une enquête exhaustive.

Nous, les peuples solidaires, accompagnons la patrie de Bolívar et de Chávez dans sa lutte permanente contre les grossières campagnes de diffamation des médias internationaux et les nombreuses sanctions illégitimes. Pour la défense de ses intérêts nationaux et de ceux de son peuple.

Notre Amérique, 17 février 2022

Premiers signataires:

Adolfo Pérez Esquivel (Prix Nobel de la Paix) – Argentine

Stella Calloni (Ecrivain, correspondante de la Jornada à Buenos Aires) – Argentine

Piedad Córdoba (Défenseure des Droits de l’Homme, ancienne sénatrice) – Colombie

