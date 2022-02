Venezuela : Si un député ne respecte pas son serment, il ira en prison

Le président de l’Assemblée Nationale (AN), Jorge Rodriguez, a prévenu mardi que les députés qui ne respecteront pas leur serment iront en prison, à propos de l’affaire de la parlementaire Taina Gonzalez Rubio qui a été arrêtée à Falcon pour ses liens présumés avec un réseau de trafic de drogue.

« Si un député ne respecte pas son serment et devient un traître nauséabond, il ira en prison. Vont aller en prison tous ceux qui dévient de la bonne voie, » a-t-il affirmé à la session de mardi au cours de laquelle l’immunité parlementaire de Gonzalez Rubio qu’il a qualifiée de « délinquante » et de « traîtresse » lui a été retirée.

Il a indiqué que tous les parlementaires doivent « assumer la responsabilité de notre conduite à l’Assemblée », que « nous ne pouvons pas faire les fous » Et que « les vérités doivent être dites en face. »

« Il y a des indignations qu’on ne peut pas occulter et qui doivent être analysées dans leurs causes et dans leurs effets avec tout le peuple du Venezuela. Il y a des dégoûts qui ne peuvent pas être occulté, il y a des actions qui ne peuvent pas être couvertes, justifiées, qui ne peuvent pas avoir notre aval. Il y a des trahisons de la parole, du serment qui ont été faites ici, » a-t-il souligné.

Il est affirmé qu’il y a des actions « qui ne peuvent être pardonnées » et il a regretté que « la bonne foi et la vision de la vie et de l’avenir du peuple qui les a élus députés aient été trahies. »

Comment les traîtres pouvaient-ils regarder en face Diosdado Cabello, chef du bloc parlementaire de la Révolution ? a demandé Rodríguez et il a ajouté : « Il n’existera pas de pierre derrière laquelle les corrompus et les trafiquants de drogues pourraient se cacher. »

« Pour une poignée de dollars, ils se sont alliés aux mêmes cartels de trafiquants de drogues qui ont essayé d’assassiner le président Maduro et qui ont assassiné des soldats dignes de cette patrie. »

Et il a ajouté que si le Président demande « le châtiment pour les corrompus et les trafiquants de drogues, » il le fait avec « la morale de celui qui a affronté ce cruel pouvoir. »

Rodríguez a envoyé un message aux députés et leur a rappelé que ce sont eux qui ont choisi d’être candidats, qu’ils n’y étaient pas obligés, c’est pourquoi le serment qu’ils ont prêté les amène à « renoncer aux amis avec des billets, aux restaurants, aux bars. »

« Vous savez comment commence la trahison. La trahison commence toujours avec des billets. Tous ces traîtres qui, de l’étranger, cherchent à détruire la révolution bolivarienne et à en finir avec elle, se sont mis à voler, ont commencé à voler et ont été des proies faciles pour l’impérialisme. »

« Je ne veux leur dire qu’une chose : si nous découvrons un député, parce que nous allons le découvrir, qui fait de mauvaises actions ou qui ne respecte pas son serment (…) il ira en prison. »

Et il a affirmé qu’ond oit demander au Ministère Public que « les investigations arrivent à leurs ultimes conséquences, qui que ce soit qui tombe. »

« Puisse-t-il y avoir assez de justice dans notre code pénal pour cette sorte d’attentats contre la parole, contre la vie de notre peuple. »

La députée du PSUV a été arrêtée le 27 janvier dernier à Sabana Alta (Falcón) avec le maire de la municipalité Jesús María Semprúm (Casigua El Cubo), Zulia, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35), grâce à une opération exécutée par l’unité régionale du renseignement anti-drogues Nº 13. Ce jour-là, les agents ont saisi 6 barres de cocaïne cachées dans l’une des 2 camionnettes dans lesquelles voyageaient la maire et la députée.

Avant la session de ce mardi, le Tribunal Suprême de Justice (TSJ) avait reconnu la responsabilité de la députée et envoyé une communication au Parlement pour qu’il décide s’il levait son immunité.

Pendant cette session, la démission de la députée Jeycar Pérez, du parti Organisation Rénovation Authentique (ORA), qui a été arrêtée le 4 janvier dernier à Táchira.

Pérez était sous le coup d’une enquête depuis septembre 2020. Cette enquête a conduit à l’arrestation de 8 personnes avec à 336 barres de cocaïne La Guaira.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/venezuela-jorge-rodriguez-si-un-diputado-incumple-su-juramento-ira-a-la-carcel/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/venezuela-si-un-depute-ne-respecte-pas-son-serment-il-ira-en-prison.html