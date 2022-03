Amérique latine : Le plan d’investissement de Biden en Amérique centrale

Le président des États-Unis, Joe Biden, a demandé au Congrès d’investir presque 87 000 000 en Amérique centrale et en Haïti en 2023 pour maintenir son « autorité » sur cette zone , selon le projet de budget publié ce lundi.

Ce plan qui couvre la période du 1er octobre au 30 septembre a été envoyé au Congrès qui est celui qui contrôle les coffres du Gouvernement. Il est par conséquent sujet à des amendements pour être approuvé par les 2 chambres où les démocrates ont une courte majorité.

Dans le paragraphe intitulé « conserver l’autorité » en Amérique centrale et en Haïti, le président propose d’investir 986 800 000 000 de dollars dans ces pays « dans le cadre d’une stratégie intégrale destinée à avancer dans la réforme systématique pendant qu’on aborde les causes profondes de la migration illégale, » fait savoir la Maison-Blanche.

Ce montant fait partie de son plan d’investissement de 4 000 000 000 de dollars sur 4 ans pour l’Amérique centrale d’où arrive la plupart des immigrants sans-papiers qui entrent aux États-Unis ou se regroupent sur la frontière avec le Mexique dans l’espoir d’y entrer.

Le président suggère de combiner les aides avec l’amélioration de la sécurité sur la frontière.

« Le budget inclut des milliers de millions de dollars pour conserver les frontières des États-Unis sûres et faire respecter nos lois sur l’immigration, » affirme le département de sécurité intérieure dans un communiqué dans lequel il précise que le montant fixé par le président pour le département de sécurité intérieure atteint 97 300 000 000 de dollars sur un total de 5 800 000 000 000.

Ces fonds seront utilisés « pour moderniser les installations portuaires et frontalières, investir dans la technologie, garantir le traitement sûr et humain des migrants sous la responsabilité du département de la sécurité intérieure et réduire l’accumulation des cas d’immigration. »

Le budget finance l’engagement de 300 membres de la patrouille frontalière et d’autres « coordinateurs de procédure » supplémentaires qui permettront aux agents de se concentrer « sur leur mission principale de lutte contre le terrorisme, d’application de la loi et de sécurité. »

De plus, 375 000 000 de dollars seront assignés à l’application d’une nouvelle règle provisoire destinée à accélérer le traitement des demandes d’asile et l’expulsion immédiate « de ceux qui n’y sont pas éligibles. »

Le projet de budget inclut 20 000 000 de dollars pour le groupe de travail de regroupement familial pour identifier et continuer à réunir les milliers de familles de migrants qui ont été séparées par la politique de tolérance zéro du Gouvernement de son prédécesseur républicain Donald Trump.

La violence en Haïti

En réponse à « la violence générale », le président assigne à Haïti 274 800 000 000 de dollars pour « soutenir la récupération, » améliorer les moyens de la police nationale, combattre la corruption et renforcer la société civile.

Avec ce plan d’investissement, le Gouvernement étasunien se fixe trois objectifs dans la région : « revitaliser les associations qui génèrent la souplesse économique, la stabilité démocratique et la sécurité des citoyens. »

Au niveau mondial, la lutte contre les autocraties, l’un des sujets de prédilection de Biden, obtiendra plus de 3 200 000 000 de dollars.

Selon les engagements pris lors du sommet de la démocratie, avec ces fonds, il veut « promouvoir la démocratisation, protéger les droits de l’homme universels, renforcer le travail contre la corruption et augmenter les programmes qui construisent une gouvernabilité inclusive, légitime et efficace. »

Mais 8 pays des Amériques ont été exclus de ce conclave qui a eu lieu en décembre : le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, la Bolivie, le Salvador, le Honduras, le Guatemala et Haïti.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/29/estados-unidos-en-que-consiste-la-propuesta-de-biden-de-invertir-casi-us987-millones-en-guatemala-y-otros-paises-de-centroamerica-y-haiti/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/amerique-latine-le-plan-d-investissement-de-biden-en-amerique-centrale.html