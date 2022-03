Amérique Latine : Les États-Unis échouent face à "la rébellion démocratique"

Bogotá, 31 mars (RHC) L’ancien président bolivien Evo Morales a salué l’essor de la gauche en Amérique latine, ce qui souligne la "défaite" des États-Unis dans la région.

Dans des déclarations faites lors de la célébration du 27e anniversaire de la formation politique du Mouvement au Socialisme (MAS), l’ancien président (2006-2019) a évoqué les récentes avancées électorales de la gauche au Pérou et au Chili, les désignant comme des changements qui mettent en évidence la défaite des politiques de Washington dans toute l’Amérique latine.

"Le grand avantage que nous avons, c’est que les États-Unis continuent à perdre [...]. Je sens qu’il y a une rébellion démocratique en Amérique latine", a souligné Morales, avant de prédire le succès des candidats de la même ligne lors des prochaines élections en Colombie et au Brésil.

C’est ainsi que le chef autochtone bolivien a appelé les organisations et la nation boliviennes à défendre le gouvernement de l’actuel président, Luis Arce, pour préserver les acquis. "Maintenant, ceux d’extrême droite ne sont plus encouragés à faire un coup d’Etat, mais s’ils continuent à déranger à tout moment, nous sortirons dans la rue pour défendre notre Révolution et Gouvernement national", a-t-il averti.

Morales a souligné que la "révolution démocratique culturelle" ne se produit pas seulement en Bolivie ou en Amérique latine, mais dans tous les pays qui luttent contre l’impérialisme. Dans ce contexte, il a souligné que les meilleurs alliés du changement démocratique bolivien à l’heure actuelle sont "le Venezuela, Cuba et la Russie".

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/290678-evo-morales-celebre-les-etats-unis-echouent-en-amerique-latine-face-a-la-rebellion-democratique