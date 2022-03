Argentine : « Le Gouvernement du président Alberto Fernández a commis une double trahison »

Nous avons interviewé Éric Toussaint lors de sa visite en Argentine, où il donne plusieurs conférences pour dénoncer l’accord du FMI que le gouvernement argentin s’apprête à signer dans les prochains jours. Toussaint est titulaire d’un doctorat en sciences politiques et est le fondateur du Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes (CADTM). Il a participé à la commission d’audit de la dette extérieure de l’Équateur ainsi qu’à la Commission mise en place à la demande de la présidente du parlement grec. Il est très intéressant de lire ses conclusions sur les mécanismes infâmes de l’endettement des banques internationales et la possibilité réelle pour le peuple d’opter pour une voie alternative aux plans d’ajustement et de pillage de nos ressources que le gouvernement du Frente de Todos et la droite de Juntos por el Cambio (Ensemble pour le changement) tentent de vendre comme la seule alternative possible.

PdI : Comment voyez-vous l’accord avec le Fonds monétaire international et la situation de la dette argentine ?

ET : L’accord avec le Fonds est, je dirais, une nouvelle trahison par le gouvernement d’Alberto Fernández de ses engagements électoraux. Car s’il a gagné les élections de 2019, c’est parce qu’il a affirmé qu’il allait rompre avec le modèle néolibéral de son prédécesseur, le président Mauricio Macri, et qu’il allait dénoncer les dettes contractées auprès du FMI. C’est une nouvelle trahison, car il aurait déjà pu, dans les premiers mois de sa présidence, déclarer nuls et non avenus les engagements pris par le gouvernement précédent. Ceci, bien sûr, sur la base de la légitimité de la volonté du peuple, mais aussi sur la base du droit international et de la jurisprudence.

Il est reconnu dans le droit international et la jurisprudence que lorsqu’un gouvernement change, il est possible, dans certaines circonstances, de dénoncer les obligations contractées par le gouvernement précédent, si les conditions dans lesquelles ces obligations ont été contractées étaient illégales. Or il y avait clairement illégalité, le Parlement argentin n’avait pas approuvé cet accord avec le FMI. Le FMI n’a pas respecté ses propres statuts, qui stipulent qu’il ne peut accorder un prêt que si cela permet d’assurer la viabilité de la dette et, bien entendu, accorder un prêt de 57 milliards de dollars signifiait, pour toute personne ou économiste raisonnable, que la dette qui devrait être remboursée par la suite serait insoutenable.

Sans parler de la fuite des capitaux, de la complicité du gouvernement Macri avec cette fuite et aussi du FMI. Dans le cas de Chypre en 2013 ou de l’Islande en 2008, le FMI avait accepté que le gouvernement contrôle les mouvements de capitaux. L’Argentine aurait pu mettre en œuvre le contrôle des mouvements de capitaux. Ce n’est pas le cas. Il a favorisé la fuite des capitaux et le FMI a été complice de cette fuite.

Au début de l’année 2020, Alberto Fernández avait donc le droit et, je dirais, l’obligation de prendre des mesures très claires et fortes face à ses engagements envers le peuple argentin. Au contraire, il a nommé Martín Guzmán comme ministre des Finances et s’est engagé dans un processus très long de négociation avec le FMI, avec les détenteurs d’obligations, etc. Pour moi, c’est une première trahison qui s’est faite très rapidement. Car entamer des négociations sans dénoncer clairement le caractère illégal, illégitime et odieux de la dette, c’était commencer à légitimer la dette. Parce qu’il ne suffisait pas de la dénoncer rhétoriquement ; si vous entrez dans une négociation comme celle-là, vous êtes déjà dans un processus de légitimation. En plus, le gouvernement a continué à rembourser la dette.

Il y a eu un deuxième moment, la pandémie. Parce que pendant la pandémie il y a deux autres arguments du droit international qui sont fondamentaux : c’est le changement fondamental de circonstances et la force majeure. Ce sont deux arguments du droit international qui permettent à un État de dire que les obligations contractées, même par lui-même, face à un changement fondamental des circonstances, il peut prétendre « je suis en état de nécessité, il y a des changements fondamentaux parce qu’il y a une pandémie, il y a une crise de santé publique et il y a une crise économique mondiale résultant du confinement, des problèmes d’approvisionnement, etc. ; donc, je suspends le paiement de la dette ».

Alberto Fernández n’a pas profité de cette situation. Quand je dis tirer profit, ce n’est pas pour faire des bénéfices en tant que gouvernement, mais pour satisfaire les besoins de la population. Aujourd’hui à la mi-mars 2022, le crime de légitimer une dette odieuse se conclut par ce vote au Congrès. Le vote au Sénat est toujours en attente. La validation, via le Congrès, de l’accord avec le FMI permet de déterminer le caractère de l’orientation politique, de la docilité et de la soumission d’Alberto Fernandez, non seulement au FMI, mais aussi aux intérêts des classes dirigeantes argentines et étrangères.

Le grand capital argentin profite également du prêt du FMI, car ce crédit sert à rembourser la dette envers le FMI ; mais il aide également le pays à rembourser les dettes envers les détenteurs d’obligations. Le grand capital argentin investit une partie de ses capitaux dans des titres de l’État argentin qu’elle achète à Wall Street à New York. Elle organise la fuite des capitaux vers les États-Unis, les place en sécurité là-bas, achète des obligations argentines et perçoit l’intérêt de ces titres avec la garantie de l’État argentin. Par exemple, avec le carry trade, ils ont été autorisés à réintroduire les dollars qu’ils avaient placés à l’étranger, en les échangeant sur le marché parallèle au double de la valeur officielle, un profit extraordinaire.

PdI : Sont-ils les « fonds vautours » ?

ET : Il existe des « fonds vautours », mais il faut aussi garder à l’esprit que la classe capitaliste argentine investit et organise systématiquement la fuite des capitaux. Les capitalistes argentins bénéficient d’un revenu garanti par l’État sous la forme du paiement des intérêts de la dette et, pour cette raison, ils n’ont jamais été favorables à la souveraineté du pays. Ils profitent de l’assujettissement du pays au modèle libéral mondialisé.

PdI : On dit que nous disparaîtrons du monde si nous ne sommes pas d’accord avec le Fonds, qu’en pensez-vous ?

ET : C’est totalement faux. La décision de l’Argentine de suspendre ses paiements à la fin de 2001 l’a prouvé. Cela a permis la reprise économique de 2002 et 2003 jusqu’en 2008. A cette époque, tout en étant en suspension de paiement, l’Argentine avait un taux de croissance annuel de presque 8%, un record international, presque du taux de croissance chinois. Tout cela grâce au non-paiement de la dette auprès des créanciers privés, qui étaient à l’époque les principaux créanciers du pays. À l’époque, la dette auprès du FMI était moins importante, beaucoup moins importante que celle qui existe aujourd’hui auprès du FMI, qui représente aujourd’hui un détenteur très important.

Une chose est absolument claire. Un défaut de paiement permet d’amorcer la reprise économique d’un pays. Les exemples sont nombreux. De nombreuses études, même celles des économistes néolibéraux, s’en font l’écho. Il s’agit de travaux bien documentés mais confidentiels. Certains sont même liés au Fonds monétaire international. Ils ne veulent pas faire de propagande autour de cela, mais il est clair que les pays qui se mettent en suspension de paiement peuvent améliorer leur situation économique. Pour une raison évidente, ils évitent de dépenser de l’argent pour rembourser la dette et peuvent ainsi stimuler la vie économique du pays en distribuant des revenus aux classes laborieuses. C’est ce qui a été fait à partir de 2002 avec les plans sociaux. Les personnes pauvres qui reçoivent une augmentation de revenu la dépensent immédiatement sur le marché intérieur pour des achats et cela génère un effet multiplicateur sur l’économie et sur la croissance économique. Si l’État investit également de manière productive, il y a un effet multiplicateur sur la croissance économique.

L’Argentine est en mesure de : 1) Ne pas valider l’accord avec le FMI ; 2) Déclarer la suspension du paiement de la dette avec le FMI, en disant « vous, le FMI, êtes coresponsables et complices d’un acte contre l’intérêt de la nation en 2018 et contre vos propres statuts, nous ne reconnaissons pas cette dette et nous ne la payons pas ». Au lieu d’avoir pour effet de fermer les autres options, cela les ouvre. Parce que les investisseurs viendront en disant que dans ce pays le poids de sa dette et de ses paiements a diminué, il est en meilleure condition et ils investiront de l’argent.

Un gouvernement populaire qui suspend et répudie la dette du FMI ne devrait pas revenir sur les marchés financiers. Avec une politique fiscale de justice sociale, elle peut faire payer les grandes entreprises internationales et nationales, avec un niveau d’imposition élevé, à hauteur de leurs bénéfices. C’est une période de hausse des prix des produits de matières premières exportés, et alors nous pouvons avoir un niveau de recettes fiscales beaucoup plus élevé, pour augmenter le budget et, en même temps, baisser la TVA pour les produits et services de base et les impôts directs - je parle des impôts directs, pas des cotisations patronales - y compris sur les petites entreprises, les micro-entreprises, les salariés, les retraités, etc.

PdI : On dit que l’on peut payer et se développer en même temps, est-ce vrai ?

ET : Avec le montant de la dette que l’Argentine accumule, vous pouvez croître, mais toute la croissance sera détournée vers le remboursement de la dette et non au profit de la population. J’ai écouté des journalistes des grands médias et il est scandaleux d’entendre que grâce au niveau des prix internationaux des matières premières, il faut encourager l’extractivisme et appauvrir le pays. Ces mêmes journalistes, il y a quatre mois, lors de la COP26 à Glasgow, parlaient de capitalisme vert et maintenant ils l’oublient. Ils parlent d’extraire plus de pétrole à Vaca Muerta, c’est un scandale qu’il faut dénoncer très clairement.

La seconde partie sera publiée prochainement

Interview réalisée en espagnol par Periodismo de Izquierda

https://cadtm.org/Argentine-Le-gouvernement-du-president-Alberto-Fernandez-a-commis-une-double