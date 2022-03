Argentine : Un accord avec le FMI pour restructurer la dette

Le président de l’Argentine, Alberto Fernandes, a déclaré dimanche qu’il était arrivé un nouvel accord avec le Fonds Monétaire International (FMI) qui permettra de restructurer la dette du pays avec cet organisme financier.

Le président a déclaré : «Nous avions une corde au cou, une épée de Damoclès et maintenant, nous avons un chemin que nous pouvons parcourir. Sans accord, nous n’avions pas de futur à l’horizon. Avec cet accord, nous pouvons mettre en ordre le présent et construire l’avenir. » Le chef de l’État a précisé que l’accord actuel n’imposera pas un déficit de zéro et encouragera l’investissement dans les travaux publics. « Cet accord en contient pas de restrictions qui retarderaient notre développement. »

Et il a ajouté que ce qui a été décidé avec l’organisme financier ne limitera ni ne posera de conditions aux droits que les retraités ont récupérés en 2020 et n’exigera pas la mise en œuvre d’une réforme du travail.

« Cela n’a pas d’impact sur les services publics, ne relègue pas au second plan nos dépenses sociales et respecte nos plans d’investissement dans la science et la technologie, » a déclaré Fernández et il a ajouté que ce nouvel accord permettra l’accès à de nouveaux financements.

« Il ne nous pose pas de conditions, nous pourrons agir en exerçant notre souveraineté et faire avancer nos politiques de croissance, de développement et de justice sociale. Nous devons avoir de la croissance pour pouvoir payer. »

Le gouvernement argentin et le FMI ont fixé un intense ordre du jour de travail dont el FMI évaluera l’exécution, qu’il révisera, selon des critères, des paramètres « structurels » et selon que les réformes ont été menées à bien ou non.

Les prêts du FMI doivent passer des examens trimestriels pendant 2 ans et 9 mois pour être évalués par 10 contrôles jusqu’au second semestre de 2024.

