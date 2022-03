Brésil : Interview de Lula à l’occasion de sa visite au Mexique 

Par Emir Olivares Alonso et Arturo Cano

Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu simplement sous le nom de Lula, a quitté la présidence du Brésil fin 2010, avec 87 % d’opinions favorables.

(…) A 76 ans, Lula est l’étoile montante pour affronter le néofasciste Jair Bolsonaro aux élections d’octobre prochain.

A l’occasion de sa visite au Mexique, il a répondu à des questions de La Jornada à propos de la situation de son pays, de la région latino-américaine et de ses relations avec le Mexique. Après ce voyage, pendant lequel il rencontrera le président Andrés Manuel López Obrador et d’autres acteurs politiques, Lula rentrera au Brésil pour décider s’il est candidat à la présidence de son pays (les sondages lui donnent un large avantage sur Bolsonaro et le donnent gagnant dans n’importe quel scénario possible au second tour.

- Emir Olivares et Arturo Cano : Que se passe-t-il actuellement dans votre pays ?

- Lula da Silva : Le Brésil est en train d’être détruit. Les gens sont appauvris… Il y a 116 000 000 de personnes qui vivent en insécurité alimentaire, le Brésil est à nouveau sur la carte de al faim. Nous avosn un gouvernement qui ne gouverne pas réellement, qui se concentre sur des mensonges et ne respecte absolument rien. Il ne respecte pas les indigènes, les noirs, les femmes… et il traite les gouverneurs et les maires comme des ennemis. Ce Gouvernement désastreux qui est le résultat direct du sentiment antipolitique des élites aidées par le secteur des médias, a lâché le Brésil , il sera remplacé cette année dans les urnes.

L’antipolitique, continue Lula, a été la réponse des élites qui jamais n’ont accepté des Gouvernements qui agissaient en toute indépendance et en faveur des plus pauvres. « L’idée que les enfants des pauvres puissent entrer à l’université grâce à des programmes volontaristes et avec un soutien financier n’a jamais été acceptée par les élites. »

N’arrivant pas à vaincre démocratiquement les Gouvernements progressistes, les élites ont créé « une espèce d’antipolitique » et, avec le soutien des grands médias, ont soutenu la destitution de Rousseff et la procédure judiciaire contre Lula en personne.

« Quel est el résultat de cela ? C’est Bolsonaro qui, en 3 ans de gouvernement, a déjà eu un impact si violent sur l’augmentation des morts, sur la réduction de 4 ans de l’espérance de vie des Brésiliens. Le Brésil est le second pays qui a le plus grand nombre de morts du Covid. La faim y existe et les armes sont dispersées dans toute la société. Par conséquent, le rejet (de Bolsonaro) par le peuple brésilien est immense, comme le montrent tous les sondages. »

- Emir Olivares et Arturo Cano : Vous vous voyez de nouveau à la présidence du Brésil ?

- Lula da Silva : J’ai été candidat de nombreuses fois et j’ai été président. Jamais je ne me suis vu comme président avant les élections, ce serait une grave erreur. Je suis un ancien président qui est en train d’évaluer, en parlant avec beaucoup de gens (pour décider) si je serai candidat une fois de plus. Une décision qu’on suppose que je dois prendre en rentrant du Mexique. J’ai un avantage et un défi. J’ai eu beaucoup de succès en tant que président, je suis parti avec 87 % d’opinions favorables, avec un Brésil qui avait une croissance de 7,5 % par an et un grand rôle sur la scène internationale. Tout cela en démocratie, avec la liberté de la presse, la liberté d’expression. Les gens s’en souviennent. Et mon défi, c’est de revenir, de faire mieux que ce que j’ai jamais fait, avec toute l’expérience que j’ai acquise et tout ce que j’ai appris au long des années.

Lula n’écarte pas la possibilité que les forces conservatrices cherchent à l’empêcher de gagner. « La bataille pour rétablir la démocratie totale au Brésil sera difficile mais je suis optimiste. Le peuple brésilien est déjà fatigué par cette anomalie que nous vivons et un démocrate sera élu en 2022. Le défi de gouverner et de reconstruire le Brésil est un plus grand défi que celui de gagner les élections. »

- Emir Olivares et Arturo Cano : Qu’attendez-vous de votre visite au Mexique ?

- Lula da Silva : J’ai beaucoup d’amis au Mexique, qui vivent un moment important avec le Gouvernement progressiste d’ Andrés Manuel López Obrador, le popular AMLO. La relation entre le Brésil et le Mexique est importante pour beaucoup de raisons en commençant par le fait que ce sont les 2 plus grands pays d’Amérique Latine.

Lula ajoute que López Obrador « a réussi à affirmer l’autonomie du Mexique sans créer d’antagonismes, en construisant une relation plus équilibrée sur notre continent, ce qui est essentiel pour le développement de l’Amérique Latine. »

Il faut, soutient-il, aller au-delà de l’échange commercial. « Nous avons besoin de travailler dans un monde de coopération, d’équilibre et de paix, avec des institutions internationales représentatives et efficaces. Les problèmes environnementaux, en particulier le réchauffement de la planète, la pandémie et les inégalités brutales dans les pays et entre eux, demandent une profonde réforme de la gouvernance mondiale. L’Amérique Latine doit être unie dans cet effort pour un monde qui veut lapais et ne peut plus supporter la guerre. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/brasil-entrevista-a-lula-tenemos-116-millones-de-personas-viviendo-en-inseguridad-alimentaria-el-pais-ha-vuelto-al-mapa-del-hambre/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/bresil-interview-de-lula-a-l-occasion-de-sa-visite-au-mexique.html