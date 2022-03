Brésil : La guerre Russie-Ukraine a déjà un gagnant: Bolsonaro

Par Eric Nepomuceno

Alors que l'horreur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de tourmenter et d'effrayer la planète, une entité impliquée indirectement a déjà été bien renforcée : l'agro-industrie la plus impudique du Brésil, avec le président d'extrême droite Jair Bolsonaro et la bande qu’on appelle le "bloc rural" au Congrès saute de joie. Et, par rebond, les mineurs illégaux, les destructeurs de l’environnement, les envahisseurs de terres indigènes et les personnes du même genre.

Régime d'urgence

Mercredi dernier, le porte-parole du Gouvernement à la Chambre des députés, Ricardo Barros, impliqué dans un nombre infini de plaintes pour détournement de ressources publiques initialement destinées à la santé, a réussi à faire approuver le régime d'urgence pour le vote d’un décret envoyé par le bureau présidentiel. Le président de la Chambre ou chef de cabinet de droite, Arthur Lira, qui, avant le Gouvernement actuel, n'était connu que pour avoir battu sa femme de l'époque, a agi rapidement.

Résultat : Le projet de loi de Bolsonaro a été approuvé, et maintenant le Sénat va avoir le dernier mot.

Ce ne serait qu'une simple procédure si nous vivions sous un Gouvernement et un Congrès normaux.

Mais ce que détermine le décret de Bolsonaro est une agression sans précédent, même à l'époque de la dictature (1964-1985) : il autorise l'exploitation minière dans les réserves indigènes, en plus de libérer la construction de barrages et la plantation d'OGM sur les terres jusqu'à présent protégées ou supposées être sous la protection de la Constitution.

Justification menteuse

La justification de toute cette urgence est la suspension de l'exportation d'engrais russes vers la campagne brésilienne, à la suite de la guerre.

Manipulation pure : Bolsonaro profite d'un fait réel, le conflit armé, pour faire valoir l'urgence d'utiliser le potassium provenant des réserves indigènes.

Lui et ses complices omettent un petit détail : il n'y a pas de potassium dans les réserves indigènes. Ce qu'il y a, c'est de l'or et d'autres minéraux précieux.

Et même s'il y avait du potassium, il faudrait de longues années pour l'extraire et l'industrialiser pour un usage agricole. La question de l'urgence est donc une autre excuse grossière et criminelle.

Dévastation

Dans le fond, ce que Bolsonaro et la bande criminelle qui le soutient veulent, c'est institutionnaliser ce que son Gouvernement a encouragé dès son premier jour au pouvoir. En d'autres termes, institutionnaliser la dévastation, l'exploitation minière illégale, l'invasion des réserves indigènes.

Le soi-disant "bloc rural" a toujours défendu le droit d'installer des mines dans les réserves, sous prétexte qu'elles généreraient "de l'emploi et du développement". Tout ce qu'elles génèrent, c'est de la dévastation.

Si le Sénat approuve cette initiative barbare, un pas de plus aura été fait pour finir de détruire le Brésil.

Promesse tenue

Et Bolsonaro aura, une fois de plus, répété la seule vérité qui soit sortie de sa bouche de toute sa vie : après qu’il ait été investi, on lui a demandé quel genre de pays il avait l'intention de construire. Sa réponse : « Premièrement, il faut tout détruire. Après, nous verrons ."

Le pire président de l'histoire brésilienne reste irrémédiablement fidèle à cette promesse, la seule qu’il a tenue parmi toutes les promesses qu'il a faites.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

