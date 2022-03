Chili : Gabriel Boric reçoit le chef de la diplomatie cubaine

Eugenio Martínez souligne dans un tweet l'enthousiasme populaire éveillé par l'investiture du président Gabriel Boric.

La Havane, 13 mars, (RHC)- Le flambant (sic !…) président chilien, Gabriel Boric, a reçu cette fin de semaine à Santiago du Chili, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez.

«C'était un plaisir de saluer le président du Chili, Gabriel Boric et de lui transmettre des félicitations au nom du président Miguel Díaz-Canel. J'ai réitéré nos vœux de succès les plus sincères et exprimé la volonté d'approfondir les relations bilatérales», a tweeté le chef de la diplomatie cubaine.

Eugenio Martinez, directeur général de l’Amérique Latine et les Caraïbes au ministère des Affaires étrangères, a évoqué, toujours sur Twitter, l’enthousiasme populaire lors de la cérémonie d’investiture du président chilien à Valparaiso

Il a souligné que ce président de la gauche inaugurait une nouvelle ère, suite à sa victoire retentissante aux urnes.

Source: Prensa Latina

NOTE de Bolivar Infos :

« flamante » soignifie « nouveau » et pas « flambant » !…

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/289074-gabriel-boric-recoit-a-santiago-du-chili-le-chef-de-la-diplomatie-cubaine